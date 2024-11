Viagem de mergulho gratuita para a Austrália para visitante do DEMA

Para os participantes da maior exposição da indústria de mergulho do mundo, a DEMA, em Las Vegas (19 a 22 de novembro), a agência de viagens especializada Diveplanit Travel diz que tem apresentado os melhores destinos de mergulho da Austrália por meio de uma série de seminários – e também oferecido a chance de ganhar uma viagem especial para a Austrália.

Plano de mergulho vem compartilhando seu conhecimento sobre o destino da Grande Barreira de Corais (GBR) de 2000 km de extensão na exposição, incluindo uma atualização sobre a saúde do recife após o evento global de branqueamento em massa deste ano, além de apresentar os "Oito Grandes" encontros marinhos da Austrália, de baleias-minke a dragões-marinhos-de-folhas.

E um participante sortudo em seus seminários pode ganhar voos de ida e volta em classe econômica para duas pessoas de Los Angeles para Melbourne, Brisbane ou Sydney com a United Airlines, além de uma viagem de três noites em um liveaboard para duas pessoas mergulhando nos recifes Ribbon no liveaboard. Espírito de Liberdade, e um pacote de quatro noites de mergulho e acomodação para duas pessoas no sul da Grande Barreira de Corais, de Heron Reef até a Ilha Lady Musgrave, com a Dive Spear Sport 1770.

A Diveplanit também fez a curadoria de uma coleção de obras australianas Especiais do DEMA Show Group, com descontos exclusivos e permissões para líderes de excursão que incluem complementos à experiência GBR para explorar a Floresta Tropical de Daintree e Sydney acima e abaixo da água, bem como pacotes para o Recife de Ningaloo, 1770 e passeios particulares para observar baleias-minke.

O GBR oferece uma ampla gama de experiências de mergulho, diz a Diveplanit, desde ações pelágicas e mergulhos à deriva nos remotos recifes do Mar de Coral e encontros com baleias-minke e bacalhau-batata gigante nos recifes Ribbon no extremo norte, até encontros próximos com tartarugas nidificando na Ilha Heron e mantas acasalando na Ilha Lady Elliot no extremo sul.

As experiências Great Eight da operadora incluem nadar com baleias minke anãs no GBR e tubarões-baleia em Ningaloo, e observar trens de mantas na Ilha Lady Elliot. Em Sydney, a Diveplanit pode mostrar aos mergulhadores onde encontrar dragões-marinhos-de-erva-doce e as “maravilhas macro escondidas” do Porto de Sydney.

A Austrália do Sul oferece seus dragões marinhos frondosos únicos, grandes tubarões brancos nas Ilhas Netuno e a orgia anual de mais de 200,000 chocos gigantes em Whyalla.

Hoje (21 de novembro), um dos seminários fornece uma atualização sobre a saúde dos corais do GBR e demonstra como a ciência cidadã está ajudando a pesquisar o vasto sistema de recifes com todos capazes de contribuir, seja visitando o GBR pessoalmente ou ajudando remotamente a analisar as milhares de imagens carregadas diariamente por mergulhadores, praticantes de snorkel e operadores turísticos para um banco de dados global. Assista à sessão às 11h PTZ na Sala S206 no Las Vegas Convention Center.