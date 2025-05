O mergulhador livre Klovar quebra o reinado de 17 anos de Trubridge sem nadadeiras

O mergulhador livre croata Petar Klovar finalmente quebrou o domínio do neozelandês William Trubridge no AIDA Constant Weight No. Fins (CNF) recorde mundial, com um mergulho de 103m no Mar Vermelho egípcio.

Klovar realizou o mergulho durante a Copa do Mundo de Apneia AIDA, realizada pelo Centro Mundial de Apneia em Sharm el-Sheikh. A competição de profundidade, com duração de uma semana, terminou ontem (27 de maio).

Trubridge parecia ter conquistado o recorde. Ele estabeleceu a marca de 81 m pela primeira vez em abril de 2007 e, com exceção de uma interrupção de seis meses pelo austríaco Herbert Nitsch entre 2007 e 2008, manteve-a até a Copa do Mundo, superando-a em alguns metros em cada uma das 10 ocasiões antes de deixar o recorde estabelecido em 102 m em julho de 2016.

Triunfo no Mar Vermelho para Petar Klovar (Freediving World)

Klovar parecia prestes a desafiar o recorde de longa data de Trubridge no evento Vertical Blue de 2023, realizado no Dean's Blue Hole, nas Bahamas — uma competição organizada anualmente pelo próprio Trubridge.

Klovar e seu colega mergulhador croata Vitomir Maričić foram, no entanto, banidos por suposta intenção de usar drogas para melhorar o desempenho, após sua bagagem foram revistados ao chegar às Bahamas. A acusação foi veementemente negada desde então por ambos os atletas, que alegaram que era infundada e que houve irregularidades processuais na forma como foram tratados.

Depois disso, os dois croatas foram banidos indefinidamente das competições Vertical Blue, mas após analisar seus casos, a AIDA permitiu que ambos competissem em seu Campeonato Mundial de Profundidade no final daquele ano, com Klovar estabelecendo um recorde mundial de Imersão Livre (FIM) lá.

Um lugar no Muro da Fama para Klovar (Freediving World)

AIDAA decisão levou a uma ruptura com o outro órgão regulador do mergulho livre CMAS, que apoiou a Vertical Blue e anunciou que não cooperaria mais com a AIDA.

“Mantivemos o foco, mantivemos a calma, continuamos trabalhando e deixamos os resultados falarem”, disse Maričić, que atuou como treinador e cinegrafista de Klovar no novo mergulho recorde. “Isso não é apenas um resultado. É justiça. O recorde finalmente está onde deveria estar. E é só o começo.”

O mergulho de 103 m de Klovar agora aguarda a ratificação oficial da AIDA. O recorde é absoluto: o recorde CMAS CNF foi estabelecido pelo mergulhador livre russo Alexey Molchanov a 100 m.

