Mergulhador livre encontra dono de ringue atônito

O campeão britânico de mergulho livre de Barbados, Alex Davis, estava usando um detector de metais recém-adquirido para vasculhar o fundo do mar perto de sua ilha caribenha adotiva quando o instrumento começou a emitir bipes que poderiam indicar a presença de metais preciosos.

O furacão Beryl havia varrido camadas de areia do substrato subaquático durante o verão, mas até agora o que Davis havia encontrado usando o detector eram principalmente moedas, tampinhas de garrafa e pesos de chumbo.

Cavando sob corais mortos e areia em 2m de água na costa sul de Miami Beach, o mergulhador livre encontrou um anel de ouro quase manchado com um emblema de veado e uma pedra vermelha escura incrustada. Estava gravado com as palavras 'McMaster University 1965' e as iniciais 'FMP'.

O anel de formatura estava apenas ligeiramente manchado (Alex Davis)

Davis, que é natural de Perrnaporth, Cornwall, estabeleceu 11 recordes nacionais de mergulho livre em Barbados, dirige o que ele diz ter sido a primeira escola de mergulho livre da ilha e trabalha como instrutor mestre da AIDA e guia de pesca submarina desde 2013. Seu atual recorde de mergulho de peso constante (CWT) foi de 92 m, e ele também detém o recorde nacional de imersão livre (FIM) de 81 m.

Mais tarde naquele dia, ele contatou a equipe do Canadian universidade em Hamilton, Ontário, para explicar o que havia encontrado. Uma busca em seus arquivos resultou em um nome que combinava com as iniciais do anel: Frederick Morgan Perigo.

Quando Davis contatou Perigo, o homem mais velho, surpreso, confirmou que havia recebido o anel de sinete para marcar sua formatura na faculdade de ciências de McMaster em 1965. Ele o usou por 12 anos e ficou chateado por perdê-lo durante uma visita a Barbados com sua esposa e filhos.

“Um dia, peguei meu filho mais novo e entrei no oceano”, disse Perigo. “Ele foi derrubado por uma onda, então eu o alcancei para agarrá-lo. Ele puxou minha mão e meu anel de ex-aluno da Mac saiu. Nós o procuramos, mas não tivemos sucesso.” Ele não esperava ver sua posse novamente.

Morgan Perigo: 'Que surpresa maravilhosa!' (Morgan Perigo)

Sabendo que uma ocasião especial estava chegando, Davis imediatamente enviou as joias para Perigo e elas chegaram com um dia de sobra. “Que presente maravilhoso e inesperado de 83º aniversário!” foi a reação encantada do proprietário.

