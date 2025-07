Mergulhadores livres Jerald e Artnik, campeões mundiais nas Bahamas

Novos recordes mundiais de mergulho livre foram estabelecidos pelo francês Arnaud Jerald e Alenka Artnik, da Eslovênia, na competição Vertical Blue de 2025, realizada anualmente no Dean's Blue Hole, nas Bahamas.

O primeiro recorde mundial da CMAS a ser quebrado foi na disciplina Peso Constante com Bifins (CWTB). Jerald, de 29 anos, mergulhou a 125 m em 3 min 54 s, quebrando o recorde que ele próprio havia estabelecido dois anos antes no evento com um salto de 122 m.

O novo CMAS o recorde de profundidade agora é igualado ao estabelecido pelas regras da AIDA por Alexey Molchanov no campeonato mundial na Córsega no ano passado - mas então, no dia 5 do Vertical Blue (6 de julho), Jerald foi ainda melhor com um mergulho CWTB bem-sucedido de 126 m em um tempo muito mais rápido de 3 min e 45 s.

Ele supostamente não havia planejado uma segunda tentativa durante a competição, mas decidiu se esforçar mais porque estava se sentindo forte.

Sentindo-se forte: Arnaud Jerald

“Lembro-me de tudo, de cada momento, de cada mudança na temperatura da água, e especialmente do momento em que cheguei ao fundo e pensei: Uau, agora estou muito longe da superfície!”, disse ele. “Desejo que todos vivam a realização dos seus sonhos. Fazia tempo que eu não chorava de alegria.”

Desafio mais difícil

No dia 7 (9 de julho), Artnik estabeleceu um recorde mundial feminino, o 17º até o momento. A nadadora de 43 anos atingiu 123 m em Peso Constante (CWT) em 3 min e 46 s.

“Fazer este mergulho foi provavelmente um dos desafios mais difíceis que já enfrentei”, disse ela depois sobre sua conquista com a mononadadeira. “Havia muito peso, medo, dúvidas e lutas associadas a esta disciplina e profundidade específicas.”

“O que antes parecia a experiência mais incrível (meu mergulho de 122 m de 2021) mais tarde se tornou meu maior fardo: 'Como refazer um mergulho tão perfeito?' ou 'Será que consigo fazer de novo?'” A profundidade é igual à da mergulhadora italiana Alessia Zecchini AIDA recorde mundial.

Apenas 20 mergulhadores livres selecionados como “atletas de elite” participaram da edição deste ano Azul Vertical evento, que ocorreu de 1 a 11 de julho. O objetivo declarado da alteração era focar em mergulhos mais profundos, acesso otimizado aos locais, segurança mais personalizada e condições mais propícias à quebra de recordes.

