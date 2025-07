Festival de mergulho livre começa na Cornualha

O NoTanx Freediving está realizando seu festival anual em Redruth, Cornwall, começando com um evento de fim de semana chamado Be The Change (12 a 13 de julho), e todos estão convidados a participar.

O festival acontece há 15 anos, envolvendo acampamentos e exploração em terra, mas um novo elemento para o fim de semana de abertura em 2025 são os "dias de bem-estar" — ou seja, bem-estar pessoal para mergulhadores e também para o oceano.

Membros da equipe NoTanx

O sábado é dedicado ao primeiro, com sauna no local, ioga, exercícios de respiração, banhos de gelo e outras atividades, juntamente com apresentações da Reef-World Foundation (Green Fins) e a recicladora de equipamentos fantasmas Waterhaul e um churrasco noturno com música.

O foco de domingo é o bem-estar do oceano, com uma limpeza de praia apoiada pela Surfers Against Sewage como parte de sua Milhão de Milhas Limpo iniciativa e outra recicladora marinha, a Odyssey Innovations, bem como mergulho livre de limpeza subaquática com apoio de superfície da equipe de caiaque da Odyssey.

O resto da semana (14 a 19 de julho) traz o Freefest, com mergulho livre planejado duas vezes por dia, com o que se espera ser um clima favorável em alguns dos 24 locais de mergulho "excepcionais" catalogados pela NoTanx ao longo dos anos do festival.

Tire uma folga

O evento de uma semana é apoiado por diversas organizações com foco ambiental, incluindo, além das mencionadas acima, Divers for Sea Shepherd, Fourth Element, Fulmar Wetsuits e a empresa de roupas Patagonia.

O fim de semana de bem-estar, comunidade e ação oceânica é organizado por Parque de Férias Globe Vale, Radnor, e o acampamento no local está disponível de sexta a domingo por £ 20 por pessoa, por noite. Os participantes do Be The Change pagam £ 6 pelos dois dias (a abertura no sábado é às 1h), e todos os lucros são destinados a Sea Shepherd. Os ingressos podem ser reservados aqui.

NoTanx ensina e promove mergulho livre no Reino Unido desde 1999 usando o sistema de treinamento NTX e administra seu próprio clube de mergulho livre.

