Mergulhadores livres poloneses causam grande impacto em Atenas

Seis recordes mundiais de mergulho horizontal em apneia foram batidos na Grécia na semana passada — e cinco deles foram estabelecidos por dois mergulhadores livres, um homem e uma mulher, da Polônia.

Mateusz Malina estabeleceu três desses novos recordes, dois dos quais eram absolutos (ou seja, julgados pelas regras da CMAS e da AIDA), na competição de mergulho livre indoor do Campeonato Mundial da CMAS de 2025, realizada no Centro Aquático Olímpico de Atenas.

Cerca de 200 mergulhadores livres de 40 países competiram no evento, no qual os mergulhadores são divididos em categorias de idade – Juniores (15-17), Seniores (18-49) e Masters (50-70+) – para disputar eliminatórias por medalhas no torneio. O evento também oferece uma oportunidade anual de quebra de recordes, e a divulgação rápida dos resultados foi fornecida pelo site de mergulho livre. Molchanovs.

Em 21 de maio, Malina conseguiu nadar 300 m com uma respiração na disciplina Dynamic With Bifins (DYNB).

Nadar seis voltas em uma piscina olímpica debaixo d'água dessa maneira só havia sido alcançado usando uma nadadeira monoquilha (Malina fez isso pela primeira vez em 2016). Distâncias de 50 m tornam mais difícil percorrer longas distâncias do que em uma piscina padrão de 25 m, porque há menos impulsos na parede para fornecer propulsão extra e nados mais longos entre as voltas, de acordo com Molchanovs.

Malina decidiu ir devagar e com calma, e seu mergulho de 4 minutos e 53 segundos ultrapassou o recorde anterior de nadadeiras duplas da AIDA de 290 m, que ele havia estabelecido em 2022.

A conquista foi ainda mais notável porque, no dia anterior, Malina havia estabelecido um novo recorde mundial da CMAS no Dynamic No. Fins (DNF) ao percorrer 239.5 m. O atleta domina a modalidade desde 2014, quando atingiu a marca de 226 m e se tornou recordista mundial absoluto.

O novo recorde do CMAS foi 1.5 m maior que o estabelecido por Malina no ano passado, mas ele ainda detém o recorde mundial absoluto de 250 m de 2022.

Ontem, no último dia da competição (24 de maio), Malina fechou a semana estabelecendo um novo recorde mundial absoluto em Dynamic With Fins (DYN), usando uma nadadeira monofin para cobrir 326.5 m em 4 min 31 s.

Isso superou em 5m seu próprio recorde mundial anterior, estabelecido no evento equivalente em 2022, e deixa o polonês como recordista mundial absoluto em todas as três disciplinas de apneia dinâmica: DNF, DYNB e DYN.

Enquanto isso, também ocorreram avanços entre as competidoras femininas em Atenas.

Também no último dia do campeonato, dois desses mergulhadores livres conseguiram estabelecer o mesmo novo recorde mundial absoluto de 284 m no DYN de uma só vez.

Para a polonesa Julia Kozerska, esse foi seu segundo recorde mundial estabelecido no evento, enquanto a outra mergulhadora, Mirela Kardasevic, da Croácia, defendeu seu recorde existente, que as duas superaram em 2m.

Dois recordes mundiais absolutos para Julia Kozerska, da Polônia

O mergulho de Kardasevic levou 4 minutos e 1 segundos, enquanto a polonesa, entrando na água mais tarde, conseguiu completar a distância que sabia ser necessária em tranquilos 5 minutos e 13 segundos.

Kozerska já havia estabelecido um novo recorde mundial absoluto de 214 m na disciplina DNF no primeiro dia. Isso havia quebrado seu recorde mundial anterior de 211.5 m do CMAS do ano passado e seu recorde de 213 m do AIDA de 2023.

O sexto recorde mundial foi estabelecido em Atenas, na prova de Apneia Estática (STA), no terceiro dia, pela competidora alemã de 3 anos, Heike Schwerdtner. Ela já havia estabelecido um novo recorde absoluto de 54min9seg no início deste ano, segundo as regras da AIDA, e em Atenas contentou-se em estabelecer a linha de chegada em 22min9seg, o suficiente para estabelecer um novo recorde. CMAS recorde mundial.

O recorde absoluto masculino da STA já existe há 16 anos: o francês Stéphane Mifsud prendeu a respiração debaixo d'água por 11 minutos e 35 segundos em 2009, segundo as regras da AIDA.

