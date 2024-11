Sadurska bate recorde sem barbatanas mais uma vez

Foi somente no mês passado que a mergulhadora livre ucraniana Kateryna Sadurska estabeleceu um novo recorde mundial de profundidade de 80 m em Peso Constante Sem Nadadeiras (CNF).

Agora ela foi 2m mais fundo na mesma disciplina, registrando outro recorde absoluto feminino na competição Deep Dominica Freediving em Soufriere, na ilha caribenha. Única representante da Ucrânia na competição, Sadurska conseguiu estender o recorde para 82m.

O evento AIDA começou em 25 de novembro, com condições climáticas esperadas para serem mais favoráveis ​​do que as de Kalamata, na Grécia, onde Sadurska havia estabelecido seu recorde mundial de 80 m no Campeonato Mundial de Mergulho Livre da CMAS.

Agora, ela tornou a disciplina sua, tendo quebrado o recorde mundial três vezes no evento Vertical Blue AIDA nas Bahamas em 2023, subindo de 74 m para 78 m.

Enquanto Sadurska se preparava para mergulhar no primeiro dia da competição Deep Dominica, uma chuva forte repentina com ventos fortes dificultou seu processo de respiração, resultando no abandono da tentativa por volta dos 30 m por segurança.

Quando ela tentou novamente no dia seguinte, as condições climáticas não eram piores do que nublado, e ela conseguiu fazer sua descoberta. “Dedico esta vitória à Ucrânia, aos nossos defensores e a todos que apoiam nosso país neste momento difícil”, disse ela.

Há seis dias de mergulho competitivo em Dominica profunda, que termina em 2 de dezembro.

