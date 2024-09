Condições difíceis rendem recorde mundial de mergulho livre

Com o passar do tempo, quebrar recordes mundiais se torna cada vez mais desafiador para os mergulhadores livres – e ainda mais quando o mau tempo dá uma mão. Apenas um novo recorde mundial foi estabelecido no 33º Campeonato Mundial de Profundidade AIDA na Córsega, já que o recordista em série Alexey Molchanov conseguiu melhorar um mergulho profundo anterior.

O avanço veio no evento masculino Constant Weight Bi-Fins (CWTB), no quarto dia de uma competição marcada por ventos fortes, ondas e uma termoclina severa no Golfo de Ajaccio, no Mediterrâneo.

O evento foi remarcado em 24 horas para 10 de setembro devido às condições difíceis para os competidores. O mergulhador livre russo, competindo como um “Atleta Neutro Individual”, desceu para 125m – 2m mais profundo do que a profundidade que ele conseguiu na mesma competição em Limassol, Chipre, no ano passado. Seu mergulho levou 4min 23seg.

No CWTB, o mergulhador desce e sobe sem auxílio de trenós ou dispositivos de propulsão. O uso de duas nadadeiras é considerado como um meio de fornecer mais controle e estabilidade do que quando se usa uma monobarbatana, mas também requer maior esforço.

Nos últimos anos, Molchanov geralmente se viu competindo com Arnaud Jerald como seu único rival próximo no CWTB, então, com a ausência do mergulhador livre francês este ano, ele poderia ter ido com calma e ainda assim conquistado uma medalha de ouro no campeonato.

A conquista aconteceu três dias depois de ele ter desmaiado a 2 metros da superfície, a ponto de igualar seu recorde mundial de 100 metros sem nadadeiras (CNF).

35º recorde mundial

Molchanov já detém o recorde absoluto de 124m CWTB, estabelecido no CMAS 7th Freediving Depth World Championship em Roatan, Honduras, ano passado. O último recorde mundial foi o sétimo na disciplina e o 35º geral de sua carreira.

Molchanov também detém o AIDA Recordes mundiais de Monofin de Peso Constante (CWTB) (136m) e Peso Variável (156m).

A competição terminou em 15 de setembro, com dois recordes continentais e 36 nacionais estabelecidos pelos competidores durante a semana.

Uma categoria geral recompensa os mergulhadores livres considerados excelentes nas disciplinas de imersão livre, CWT, CNF e CWTB, e isso resultou no croata Petar Klovar sendo nomeado campeão geral masculino, enquanto Marianna Gillespie, da França, competindo como atleta internacional individual, levou o título feminino pelo terceiro ano consecutivo.

Também na Divernet: 3 recordes mundiais e britânicos de mergulho livre estabelecidos em Chipre, Recordes mundiais absolutos de mergulho livre estabelecidos em Roatan, Quebra-gelos: recordes de mergulho livre são derrubados, Paixões nacionais enquanto 8 recordes mundiais de mergulho livre caem