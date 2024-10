Mergulhador livre ucraniano estabelece recorde mundial sem nadadeiras

Kateryna Sadurska da Ucrânia estabeleceu um novo recorde mundial de profundidade de mergulho livre da CMAS para Peso Constante No. Fins (CNF). Foi o único recorde mundial a ser quebrado no 8º Campeonato Mundial de Mergulho Livre da CMAS deste ano.

O evento ocorreu de 5 a 12 de outubro na Baía de Messinian, Kalamata, na Grécia, com mais de 140 mergulhadores livres de mais de 37 países participando. Foi somente no sexto dia da competição (11 de outubro) que o recorde foi estabelecido, pois as condições climáticas e marítimas adversas melhoraram.

Ao mergulhar a 80m, Sadurska quebrou seu próprio recorde de 78m, estabelecido no Campeonato Mundial CMAS do ano passado em Roatan em agosto. É um recorde feminino absoluto – Sadurska também detém o AIDA Recorde mundial da CNF, tendo baixado a marca três vezes sucessivamente na competição Vertical Blue do ano passado nas Bahamas para 74, 76 e depois 77m.

Sadurska também se tornou campeã mundial em Imersão Livre no CMAS competição pelo terceiro ano consecutivo, embora ela tenha estabelecido o que descreveu como uma profundidade conservadora devido às condições.

Kateryna Sadurska (CMAS)

“Assim como todas as minhas vitórias anteriores, dedico esta à Ucrânia, aos nossos defensores e a todos que lutam pela nossa liberdade”, disse ela.

No 8º dia de competição, ainda com mar calmo e visibilidade perfeita, a expectativa era que o mergulhador livre e multirrecordista russo Alexey Molchanov, que não mergulha sob nenhuma bandeira nacional, melhorasse 1m em seu Peso Constante com Bi-barbatanas (CWBF) recorde mundial de profundidade de 124m.

Ele teria feito isso, porque atingiu a marca e retornou à superfície – exceto que ele errou a placa inferior e não conseguiu agarrar a etiqueta de profundidade. O mergulho foi bom o suficiente para lhe render o primeiro lugar na competição, mas não para ter um novo recorde confirmado.

