Mergulho recorde sob o gelo em vídeo imersivo

O mergulhador livre neozelandês Ant Williams estabeleceu um recorde mundial do Guinness para o mergulho mais profundo sob o gelo no ano passado (70 m), e seguiu com um recorde de distância sob o gelo reivindicado no início deste ano, ratificado pela CMAS (Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas), o órgão de competições que reconhece tais conquistas em águas frias.

O recorde de apneia dinâmica em água fria – neste caso 0.2℃ – envolveu cobrir 182m de buraco de gelo a buraco de gelo no Lago Stiflisdalsvatn na Islândia usando nadadeiras e uma roupa de mergulho no final de março. A tentativa de recorde foi registrada para Mergulho no gelo, o terceiro episódio de Aventura, uma série feita para o headset imersivo Apple Vision Pro.

O alvo de Williams era o recorde de 175m estabelecido pelo mergulhador livre francês de 6 pés e 6 polegadas Arthur Guerin-Boeri sete anos antes. “Há outros no esporte que são mais fisicamente adequados para isso do que eu – eles são mais altos e mais esbeltos, com pulmões mais longos e, portanto, maior capacidade pulmonar”, admitiu Williams.

Filmando a tentativa de recorde (Atlantic Productions)

“Mas onde sou imbatível é na minha capacidade de concentrar minha mente tão intensamente na tarefa em questão a ponto de eliminar quase completamente o risco de fracasso.”

Guerin-Boeri mantém os recordes do CMAS sob o gelo sem nadadeiras, tanto com proteção térmica (120 m) quanto usando apenas sungas (105 m).

Centro da ação

O Apple Immersive Video é uma reviravolta de 180 graus° formato de mídia que usa vídeo de ultra-alta resolução e áudio espacial para colocar os espectadores no centro da ação no computador espacial Apple Vision Pro, que foi lançado este ano. Série de vídeo imersivo da Apple, como Aventura estão disponíveis gratuitamente para usuários do APV.

“Vindo de uma formação em psicologia do esporte, Ant treinava atletas de esportes radicais antes de se tornar um, então você pode entender como ele se tornou tão singularmente equipado com a força mental necessária para que os melhores atletas alcancem o auge de seus esportes”, disse o diretor britânico de Mergulho no gelo, Charlotte Mikkelborg.

“O que Ant conseguiu na Islândia é realmente fenomenal. E esta peça também abre novos caminhos tecnologicamente, já que este episódio leva você para baixo do gelo na filmagem de ação imersiva de altíssima resolução já capturada debaixo d’água. Os espectadores se sentirão completamente presentes com Ant nesta aventura ousada.”

Um trailer 2D pode ser visto em apple TV e Atlântica Produções contas sociais no X e Instagram. Os espectadores também podem ir aos bastidores com Williams nas plataformas.

