O recorde mundial para a sessão de fotos de modelos subaquáticos mais profundos parece prestes a mudar de mãos mais uma vez – com o local mudando para um ambiente interno e a profundidade das fotos reduzida para mais de 45 m.

A última tentativa pode não seguir o espírito original de mergulho em águas abertas e geladas que deu origem aos recordes de "DUMP" em 2021, mas, de acordo com o Guinness World Records (GWR), conduzir as filmagens em uma instalação polonesa fechada, na qual quanto mais fundo você vai, mais quente a água fica, não é uma barreira para a entrada.

As sessões de fotos de moda subaquáticas com o reconhecimento do GWR em mente se originaram no Lago Huron, no Canadá, em 2021, com o fotógrafo canadense Steve Haining imortalizando a modelo Ciara Antoski em um Naufrágio de 6m de profundidade, conforme relatado em Divernet.

Haining construído sobre o feito em 2023 com a modelo Mareesha Klups, desta vez em um naufrágio a 30m, antes o recorde foi reivindicado no final do ano passado pela fotógrafa chilena Pia Oyarzún e pela modelo canadense Kim Bruneau em um local dramático de 40 m nas Bahamas, mais quentes.

Então, no final de agosto, uma sessão chamada “Wings In The Deep” ocorreu a 45.4 m na instalação de mergulho artificial mais profunda da Europa, o Deepspot de Varsóvia. A temperatura da água pode chegar a 34 °C no fundo de seu eixo cilíndrico.

Mudança de figurino: hora das asas (Lemurvision / Filip Blommaert / Christin Gerstorfer)

Desta vez o fotógrafo foi o ex-mergulhador militar belga Filip Blommaert, que dirige modelos subaquáticos / moda-fotografia negócio Lemurvisão e está “sempre pronto para novas ideias e desafios”.

Em busca de um recorde mundial

Em uma viagem recente às Filipinas para fotografar a campeã mundial de mergulho livre Alessia Zecchini, Blommaert conheceu o mergulhador livre austríaco Christin Gerstorfer. Ela detém os recordes nacionais femininos da AIDA para Peso Constante Não Fins (46m) e Bi-Fins (60m), mas quando ela disse a Blommaert que o que ela realmente queria era um recorde mundial, ele teve a solução.

Na Polônia, a Deepspot disponibilizou sua equipe de mergulhadores de segurança, enquanto a maquiadora Marike De Meester ficou de prontidão para manter a aparência da modelo Gerstorfer de Blommaert. Dois mergulhos de preparação e dois de tiro com o mergulhador livre usando trajes diferentes cada vez levaram a equipe cerca de uma hora de tempo na piscina.

Gerstorfer era pesada e, em vez de entrar e sair de um suprimento de mergulho, descia para posar por um minuto de cada vez antes de nadar de volta à superfície com a ajuda de um DPV. Um problema imprevisto, no entanto, foi que suas "asas das profundezas" de papelão se mostraram inesperadamente flutuantes - e, em última análise, frágeis.

A filmagem foi filmada, registrada e testemunhada e agora precisa ser ratificada por GWR. “Para o título do registro Deepest Underwater Model Photoshoot, uma das diretrizes afirma que 'nenhuma distinção será feita em relação ao corpo de água em que a tentativa é feita'”, disse GWR Divernet.

A equipe fora do Deepspot (Lemurvision)

“Cabe à(s) pessoa(s) que está(ão) tentando escolher o local mais adequado. O fotógrafo é bem-vindo para fazer uma aplicação através do site do Guinness World Records para nossa equipe de gerenciamento de registros analisar.”

“Nós expandimos os limites do que é possível na moda e fotografia subaquática”, afirmou Blommaert, que já está planejando estender a profundidade de filmagem para 60 m na próxima vez – e também gostaria de conduzir uma sessão de fotos de modelo sob o gelo.

“O mergulho livre sempre foi uma paixão minha”, disse Gerstorfer, agora perto do recorde mundial, “e combiná-lo com a moda em um ambiente tão único e extremo foi uma experiência inesquecível”.

Também na Divernet: RECORDE MUNDIAL DE MERGULHO COM MODELO RELAXADO POSANDO CINCO VEZES MAIS FUNDO, 'SEREIAS SE DIVERTINDO': REGISTRO DE PROFUNDIDADE DE MERGULHO DE MODELO CAI PARA 40M, ULTRAPASSANDO OS LIMITES DAS SESSÕES DE FOTOS PARA UM NOVO RECORDE MUNDIAL, Perguntas e respostas: IVANA ORLOVIC