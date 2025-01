Zero2Hero: Ganhe uma viagem de mergulho livre no Mar Vermelho!

Nenhuma experiência anterior em mergulho livre, mas interessado em aprender a mergulhar com uma única lufada de ar? Seja você um mergulhador autônomo ou não, surgiu a oportunidade de se qualificar como um mergulhador livre enquanto aproveita uma viagem com todas as despesas pagas para o Mar Vermelho egípcio.

A NoTanx Zero2Hero 2025 A competição para mergulhadores livres iniciantes é patrocinada pela operadora de turismo britânica Oonasdivers e oferece ao vencedor uma viagem gratuita para Marsa Shagra Eco Village, no sul do Egito, em novembro, com outros prêmios ainda a serem anunciados.

Doze candidatos serão convidados para treinar com o fundador do NoTanx Freediving Club e treinador dos recordistas mundiais Marcus Greatwood e sua equipe em Londres no final de fevereiro.

Eles aprenderão técnicas para desenvolver consciência e relaxamento e participarão de jogos e exercícios projetados para desafiar sua adaptabilidade enquanto seu progresso é avaliado, com foco no crescimento e na adaptabilidade.

Na segunda etapa, os cinco finalistas selecionados irão competir em sessões de apneia estática na piscina coberta do Show de Mergulho no NAEC perto de Coventry no fim de semana de 1/2 de março. O sábado traz sessões de treinamento, com o grande confronto final marcado para domingo.

O vencedor será escolhido não apenas com base na maior retenção da respiração, mas também na autoconsciência, segurança, relaxamento e diversão – os valores fundamentais do clube NoTanx.

Na praia

Além de aprender mergulho livre, o prêmio do vencedor será passar sete dias no Egito, hospedando-se em uma barraca de luxo na praia com um recife de corais na porta e mergulhando duas ou três vezes por dia em recifes e naufrágios para aprimorar suas habilidades.

Voos de ida e volta entre Gatwick e Marsa Alam, sessões de ioga e teoria e todas as refeições estão incluídos.

A NoTanx começou em 1999 e continuou a desenvolver o sistema de treinamento NT. Ela diz que introduziu mais de 2,000 pessoas ao mergulho em apneia, enviando 14 membros para os campeonatos mundiais e estabelecendo 14 recordes britânicos, e tem filiais em Surrey, Brighton e Colchester, bem como em Londres.

Você pode encontrar todos os detalhes da competição Zero2Hero e registrar-se como competidor no site do clube – o principal requisito é que você seja novo no mergulho livre.

