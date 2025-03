Oficina Nacional Green Fins traça roteiro para iniciativas de turismo marinho sustentável

Green Fins, os padrões ambientais globais para mergulho e snorkeling, estão definidos para contribuir para a economia azul da Indonésia. Um workshop nacional, focado em "Habilitar uma indústria sustentável de mergulho e snorkeling na Indonésia por meio da implementação da iniciativa Green Fins", deu início a um esforço colaborativo para proteger os ecossistemas marinhos do país por meio do turismo marinho.

Fundação Reef-World, Órgão de Coordenação do PNUMA sobre os Mares do Leste Asiático (COBSEA) e o Centro Triângulo Coral (CTC) realizou o Workshop Nacional Green Fins em Aryaduta Menteng, Jacarta, Indonésia, de 18 a 19 de fevereiro de 2025. Este evento crucial, apoiado pela IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza) por meio do Blue Natural Capital Financing Facility (BNCFF), reuniu as principais partes interessadas do governo indonésio, da indústria do turismo marinho, de organizações de conservação e da rede global Green Fins para desenvolver um roteiro para fortalecer a iniciativa Green Fins na Indonésia e explorar mecanismos de financiamento sustentáveis ​​para sua implementação em longo prazo.

Participantes de cinco ministérios indonésios, incluindo o Ministério de Assuntos Marítimos e Pesca e o Ministério do Turismo e Economia Criativa, colaboraram com órgãos de gestão de AMP locais, operadores de mergulho e especialistas internacionais para traçar um curso para um setor de turismo marítimo mais ambientalmente responsável.

Oficina Nacional Green Fins em Jacarta

Este grupo diversificado se envolveu em discussões focadas e planejamento estratégico, abordou aspectos-chave da implementação do Green Fins e explorou oportunidades para sua integração aos esforços nacionais de conservação marinha.

“Não estamos apenas discutindo sustentabilidade”, disse JJ Harvey, Diretor de Operações da The Reef-World Foundation. “Estamos criando um roteiro tangível para ação. A energia e a colaboração neste workshop foram verdadeiramente inspiradoras, estabelecendo as bases para uma mudança real e mensurável na indústria de mergulho da Indonésia e liberando todo o potencial do seu turismo marinho, ao mesmo tempo em que assegura a saúde futura de seus recifes.”

“O Triângulo de Coral, como epicentro global da biodiversidade marinha, depende da liderança da Indonésia para combater ameaças por meio de uma forte conservação dos recifes de corais e práticas de turismo sustentável”, disse Rili Djohani, Diretora Executiva do CTC.

“Expandir o Green Fins e aumentar os esforços de treinamento são etapas cruciais para garantir a repartição equitativa de benefícios e o impacto de conservação de longo prazo de nossos recursos marinhos únicos.”

Workshop Nacional Green Fins em Jacarta

“A Economia Azul Sustentável está na vanguarda do trabalho do COBSEA em ecossistemas marinhos e costeiros”, afirmou Mahesh Pradhan, Coordenador do PNUMA COBSEA.

“Garantir práticas sustentáveis ​​no ecoturismo marinho na Indonésia e na região dos Mares do Leste Asiático consolidará ainda mais os esforços concretos de conservação, ao mesmo tempo em que beneficiará as comunidades locais.

“A COBSEA tem orgulho de apoiar a iniciativa Green Fins, que foi iniciada na Tailândia há mais de 20 anos e agora floresceu em um movimento global significativo.”

As principais discussões e explorações durante o workshop incluíram:

Alinhamento do Green Fins com políticas nacionais e compromissos internacionais, incluindo a Visão da AMP da Indonésia 2030/45, o plano de ação nacional para a biodiversidade (NBSAP) e compromissos internacionais como o Quadro Global para a Biodiversidade.

Exploração de um roteiro abrangente para a implementação do Green Fins na Indonésia, descrevendo possíveis etapas, cronograma e estratégias financeiras.

Discussões sobre diversos mecanismos de financiamento, incluindo parcerias público-privadas, modelos de financiamento combinados e integração com programas existentes, para garantir a sustentabilidade financeira de longo prazo do Green Fins.

Ênfase na colaboração aprimorada entre agências governamentais, o setor privado e organizações de conservação.

Um forte foco na inclusão, incluindo abordagens inclusivas de gênero e apoio a pequenas empresas.

Workshop Nacional Green Fins em Jacarta

O workshop destacou a posição da Indonésia como líder global em mergulho baseado em MPAs, com 70% dos mergulhos ocorrendo dentro de MPAs. As discussões enfatizaram a necessidade de abordar desafios como vazamento de receita e altos custos de implementação, ao mesmo tempo em que alavancam oportunidades para integrar Green Fins em iniciativas governamentais existentes, como a estratégia Blue Economy do Ministério de Assuntos Marinhos e Pesca e os programas de turismo sustentável do Ministério do Turismo.

Os participantes também se envolveram em um intercâmbio de aprendizagem, compartilhando melhores práticas de países como Filipinas, Malásia, Japão e Tailândia, com foco no desenvolvimento de modelos de financiamento sustentáveis ​​e no aprimoramento da capacidade dos avaliadores.

Os resultados deste workshop fortalecerão a Green Fins Indonesia e contribuirão para um impacto global mais amplo, impulsionando o turismo marinho sustentável em todo o mundo.

Descubra como sua organização pode contribuir para a expansão global da Green Fins entrando em contato com: info@greenfins.net.