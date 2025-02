Processo de US$ 5 milhões movido após morte de mergulhador

Uma família sul-coreana entrou com uma ação por homicídio culposo contra um resort em Guam, alegando que sua negligência causou a morte de Young Jae Chung, de 70 anos, durante uma "aula de mergulho com snorkel" em 2023. Seus parentes estão buscando indenização totalizando US$ 4,806,900 (cerca de £ 382,000).

Chung foi ao território insular americano de Guam em 18 de setembro do ano passado com sua esposa Eun Jung Kim, seu filho Joo Hyung e dois netos pequenos para comemorar seu aniversário.

Eles estavam hospedados no Pacific Islands Club (PIC) em Tumon Bay, administrado pela PHR Ken Micronesia Inc, de acordo com um relatório da Notícias do Pacific Daily.

A aula de mergulho com snorkel foi organizada pelo PIC, com uma instrutor, não identificado no relatório, levando a família para a praia e para a água. De acordo com o processo, ele havia se esquecido de perguntar a seus alunos sobre suas experiências anteriores de mergulho com snorkel, condicionamento físico ou níveis de conforto no mar.

Não houve, alegadamente, qualquer tentativa de treinamento os alunos a usarem seus snorkels corretamente antes de serem guiados para águas mais profundas acima de um recife de coral no que foi descrito como “um ritmo extremamente rápido”. instrutor foi dito que não avaliou o progresso ou o conforto dos indivíduos à medida que eles continuavam.

Lutando para acompanhar

Chung e sua esposa lutaram para acompanhar, e Chung máscara foi dito que estava se enchendo de água. Kim teria observado o que o instrutor não percebeu que seu marido permaneceu de bruços por um longo período de tempo.

Ela chamou seu filho, que percebeu que algo estava errado ao ver Chung flutuando imóvel. Ele gritou por ajuda enquanto carregava seu pai em direção à costa.

Levou o instrutor 2 a 3 minutos para segui-los até a costa, de acordo com a família, que afirma que ele então pareceu tentar ressuscitação cardiopulmonar sem primeiro remover o salva-vidas de Chung.jaqueta. Não ficou claro se todos os estudantes estavam usando coletes salva-vidas.

Os salva-vidas do PIC teriam levado cinco minutos para chegar ao local depois que o alarme foi dado. Eles removeram o salva-vidas de Chungjaqueta antes de aplicar um desfibrilador e realizar RCP.

Chung foi declarado morto após ser levado ao Hospital Memorial de Guam, e a família teve que pagar mais de US$ 6,900 para cobrir os custos dos serviços de emergência.

Ação no Havaí

A família agora está buscando US$ 2 milhões por homicídio culposo, US$ 1 milhão pela perda de sustento para a esposa de Chung, US$ 300,000 cada pela perda de sustento para seus dois filhos e US$ 300,000 cada como compensação por sofrimento emocional para os quatro parentes presentes na cena. O processo foi aberto no Tribunal Distrital de Guam no 18 de fevereiro.

No ano passado, outra ação legal relacionada ao mergulho com snorkel foi movida e ainda não foi resolvida. Patricia Johnson acusou o Fairmont Kea Lani Resort, a Hawaiian Tourism Authority e o Hawaii Visitors & Convention Bureau de negligência depois que seu marido Ray morreu após mergulho com snorkel na praia de Wailea em Maui, conforme relatado em Divernet no momento.

O legista concluiu que a morte de Ray Johnson foi causada por afogamento, mas sua esposa afirma que a causa foi uma forma de edema pulmonar imersivo (IPO) e que eles não foram avisados ​​sobre os riscos da condição.

