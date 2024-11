8 ainda estão desaparecidos após 'enorme onda' afundar barco no Mar Vermelho

Oito pessoas, incluindo dois britânicos, continuam desaparecidas após o naufrágio do navio de mergulho Red Sea História do Mar ontem (25 de novembro). Quatro corpos foram recuperados até agora.

O navio de 44 m transportava 45 pessoas, 31 delas hóspedes e o restante tripulantes egípcios, quando o incidente foi registrado por volta das 5.30hXNUMX, conforme relatado anteriormente Divernet. O barco havia deixado Port Ghalib, ao norte de Marsa Alam, em uma viagem de cinco dias, indo para o sul em direção à área de Fury Shoals. Mais tarde, ele teria voltado para o norte para chegar a Hurghada.

Sobreviventes do naufrágio foram encontrados na reserva Wadi el-Gemal, entre Marsa Alam e Hamata, com aqueles que mais precisavam de tratamento sendo transportados de avião para o hospital e outros recolhidos por uma fragata naval egípcia e levados para Hurghada.

A operação de busca está sendo coordenada pelo Centro de Controle da Base Naval e envolve vários ramos das forças armadas egípcias.

Itinerário planejado

O liveaboard de quatro andares e casco de madeira seguiu seu itinerário planejado em face dos avisos da Autoridade Meteorológica Egípcia contra a atividade marítima em 24 e 25 de novembro devido ao perigo de ondas altas - embora a Dive Pro Liveaboard, a operadora registrada em Hurghada História do Mar, negou ter assumido quaisquer riscos indevidos.

Acredita-se que uma possível onda de 4 m tenha atingido o navio de lado, fazendo-o virar em cerca de sete minutos — e provavelmente deixando alguns passageiros ainda em suas cabines.

Acredita-se que um cidadão finlandês e quatro tripulantes estejam entre os que ainda estão desaparecidos. História do Mar, juntamente com os dois convidados britânicos. O Província do Mar Vermelho indicou que o navio também transportava mergulhadores viajando com passaportes americanos, belgas, chineses, alemães, irlandeses, poloneses, eslovacos, espanhóis e suíços.

Lenda do Mar

A Dive Pro Liveaboards também opera os navios do Mar Vermelho Lenda do Mar, Tilis e Sonhos de coral. Em fevereiro deste ano, o casco de aço de 42 m Lenda do Mar pegou fogo durante uma viagem de uma semana de Hurghada aos Irmãos, Daedalus e Elphinstone, resultando na morte de uma de suas hóspedes, uma viajante solo alemã.

No final de outubro, outro liveaboard no Mar Vermelho, Sedução, afundou em uma viagem fretada de Hamata, depois que seu capitão aparentemente desconsiderou os avisos de mau tempo. Os 18 mergulhadores e a tripulação escaparam, embora a maioria tenha perdido seus pertences e teve que passar cerca de oito horas à deriva em pequenos barcos antes de ser resgatada.

Divernet entrou em contato com a Dive Pro Liveaboard para comentar o incidente.



