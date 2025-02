Outra baleia jubarte libertada em Skye

Lista completa de shows de mergulho com links:

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



18-26 DE JANEIRO: Boot Düsseldorf (Salão Náutico Internacional)

1-2 DE FEVEREIRO: Duikvaker

21-23 DE FEVEREIRO: European Dive Show (EUDI)

21 a 23 DE FEVEREIRO: Diving Resort Travel (DRT) Show, Malásia

1-2 DE MARÇO: GO Diving Show (The UK Dive Show)

15-16 DE MARÇO: ADEX Ocean Festival / OZTek Austrália

28-30 DE MARÇO: Mostra de Mergulho no Mediterrâneo

4 A 6 DE ABRIL: Asia Dive Expo (ADEX)

22 a 25 de maio: Thailand Dive Expo (TDEX)

31 DE MAIO – 1 DE JUNHO: Scuba Show

13 a 15 DE JUNHO: Malaysia International Dive Expo (MIDE)

6 E 7 DE SETEMBRO: GO Diving ANZ Show

17-19 DE OUTUBRO: Palestras de Mergulho

11 a 14 de novembro: DEMA Show



