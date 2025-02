'Seja cauteloso ao selecionar barcos de mergulho no Mar Vermelho' alerta MAIB

Modificações perigosas, equipamentos de segurança defeituosos ou ausentes, rotas de fuga bloqueadas e briefings ignorados — esses foram problemas recorrentes identificados entre 16 incidentes envolvendo barcos de mergulho no Mar Vermelho que resultaram em inúmeras mortes, incluindo de cidadãos do Reino Unido, nos últimos cinco anos.

Agora o Reino Unido Agência de Investigação de Acidentes Marítimos (MAIB) deu seguimento à sua carta de dezembro às autoridades egípcias expressando preocupações sobre a segurança de um liveaboard, emitindo um boletim de segurança para qualquer pessoa que esteja pensando em fazer um passeio de barco de mergulho no Mar Vermelho férias.

O MAIB analisou em particular três incidentes ocorridos nos últimos 20 meses, envolvendo Carlton Queen, que virou perto de Hurghada com várias pessoas feridas, incluindo cidadãos do Reino Unido, em abril de 2023; Furacão, que pegou fogo em junho e foi abandonado perto do recife de Elphinstone, com a perda de três hóspedes do Reino Unido; e, em novembro passado, História do Mar, que naufragou ao sul de Port Ghalib, com quatro corpos recuperados e outras sete pessoas, incluindo um casal do Reino Unido, desaparecidas e presumivelmente mortas.

A filial afirma que entre os principais problemas de segurança identificados está o fato de os barcos serem mal construídos e, muitas vezes, substancialmente modificados ou ampliados, o que faz com que alguns se tornem instáveis.

Sea Story antes e depois de ser modificado e ampliado (Ali Aref / Dive Pro Liveaboard)

Equipamentos essenciais para salvar vidas estavam com defeito, fora de serviço e, em alguns casos, faltando, diz a filial. Onde incêndios ocorreram, sua rápida propagação indicou proteção estrutural contra incêndio ruim, agravada por equipamentos como sistemas de detecção de incêndio e extintores faltando ou com defeito.

As rotas de fuga de emergência eram por portas com fechadura, não tinham iluminação de emergência e não eram sinalizadas, enquanto os briefings de segurança para os hóspedes eram de baixa qualidade ou não eram conduzidos. As tripulações pareciam mal treinadas e pouco familiarizadas com suas embarcações.

O boletim de segurança do MAIB destaca que as férias em regime de liveaboard são frequentemente comercializadas “usando classificações e avaliações publicadas online que não são necessariamente precisas e não garantem padrões de segurança”.

É também crucial que alguns hóspedes tenham sido transferidos para um barco diferente daquele que tinham reservado à chegada ao Egipto, “o que anulou as suas tentativas de férias em um navio seguro”.

O Carlton Queen, que mais tarde virou (Carlton Fleet Red Sea)

Outros incidentes do segundo semestre de 2024 relatados em Divernet envolveu o Nouran, que pegou fogo em novembro; Sedução, que afundou em outubro; e Exocet, que atingiu um recife em junho.

Conselhos para mergulhadores

O MAIB recomenda que os possíveis hóspedes reservem férias em um liveaboard somente por meio de fornecedores confiáveis ​​que possam garantir os padrões de segurança.

Uma vez a bordo, os mergulhadores devem solicitar que a tripulação forneça um briefing de segurança completo antes da partida. Espera-se que isso cubra saídas de emergência e sinais de alerta, estações de reunião, localização e uso de equipamentos de segurança e procedimentos de abandono do navio.

Furacão em chamas (Fawzy Tameir)

“Embora o MAIB não tenha jurisdição para investigar acidentes envolvendo embarcações de bandeira não britânica operando em águas territoriais de outro estado costeiro, informamos as autoridades competentes sobre nosso interesse nacional e oferecemos toda a assistência com qualquer investigação de segurança que conduzam”, afirma o inspetor-chefe de acidentes marítimos do MAIB, Andrew Moll.

O Reino Unido está registado como um estado substancialmente interessado nas investigações de segurança egípcias sobre estes incidentes, com a carta de Moll em Dezembro dirigida ao Autoridade Egípcia para Segurança Marítima (EMEA).

Advertindo que os barcos de mergulho do Mar Vermelho “provavelmente não serão construídos, mantidos, equipados e operados de acordo com o padrão de embarcações semelhantes no Reino Unido”, o MAIB recomenda “o exercício de extrema cautela ao escolher um barco”. boletim de segurança pode ser encontrado em seu site.



