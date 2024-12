Corpo encontrado em busca de mergulhador de Orkney

Um corpo foi encontrado, mas ainda precisa ser identificado formalmente, após a busca por um mergulhador comercial de vieiras que desapareceu na tarde de 27 de novembro em Scapa Flow, Orkney.

A família do mergulhador foi, no entanto, informada da descoberta por Polícia Escócia, que diz que foi feito por volta das 11h do dia 6 de dezembro na Churchill Causeway. “Não parece haver nenhuma circunstância suspeita e um relatório será submetido ao Procurator Fiscal”, diz.

A série de Barreiras Churchill, que ligam o continente de Orkney a quatro ilhas vizinhas, foi construída por ordem do Primeiro-Ministro Britânico durante a Segunda Guerra Mundial para proteger a base de Scapa da Marinha Real de ataques de submarinos, após o naufrágio do HMS Royal Oak.

Conforme relatado anteriormente em Divernet, a busca pelo mergulhador desaparecido havia sido intensificou em 2 de dezembro com a chegada em Orkney de uma unidade policial especializada em marinha e mergulho. No dia seguinte ao desaparecimento do homem A Guarda Costeira de Orkney se retirou uma busca aérea e marítima envolvendo várias agências, deixando a polícia para continuar com sua própria investigação, mas depois se juntando novamente à busca.

A Autoridade Portuária do Conselho das Ilhas Órcades também está conduzindo sua própria investigação.

Também na Divernet: MERGULHADOR DESAPARECIDO NO SCAPA FLOW, MERGULHADOR DE NAufrágio SCAPA NOMEADO, OUTRA MORTE POR MERGULHO EM ORKNEY, MERGULHADORES MORRERAM NAS ÓRCEIAS E NA CORNUALHA