Mergulhadores britânicos desaparecidos do Sea Story são identificados

Mergulhadores britânicos estão entre as sete pessoas ainda desaparecidas após o naufrágio do História do Mar liveaboard no Egito foram identificados como Jenny Cawson, 36, e Tariq Sinada, 49, um casal de noivos de Devon.

Ambos os mergulhadores teriam trabalhado no passado como instrutores na Tailândia, Indonésia e Filipinas, embora agora, morando juntos em Ashburton, tenham sido empregados como consultores de TI.

Dois outros mergulhadores britânicos resgatados após o naufrágio foram identificados como Colin Sharratt, 65, e Sally Jones, 58, um casal de Londres. Eles estavam entre os seis hóspedes e três tripulantes que teriam sido tratados por ferimentos leves em um hospital em Marsa Alam.

Sobreviventes Colin Sharratt e Sally Jones

História do Mar transportava 44 pessoas, 14 das quais eram tripulantes. Trinta e três foram resgatados e quatro corpos encontrados, incluindo o do capitão, Alaa Hussein.

A operação de busca no próprio navio foi descrita como perigosa, dificultada pelas condições agitadas do mar, embora tenham sido levantadas questões sobre o tempo que levou para vasculhar o interior do barco em busca de possíveis sobreviventes.

A equipe de resgate, coordenada pela Marinha Egípcia, inclui outros militares, a Guarda Costeira (parte da Marinha) e mergulhadores voluntários locais.

O navio com casco de madeira afundou a uma profundidade de 12 m com uma seção projetando-se acima da superfície nas primeiras horas de 25 de novembro. No entanto, somente cerca de 30 horas depois, na noite seguinte, os socorristas descobriram e conseguiram extrair cinco pessoas que sobreviveram presas em uma cabine. Elas sobreviveram no frio e na escuridão graças a uma bolsa de ar de 20 cm de profundidade.

Um dos cinco sobreviventes, de 23 anos instrutor Youssef Al-Faramawi ficou preso após tentar ajudar os hóspedes a se salvarem – e foi resgatado por seu próprio tio Khattab Al-Faramawi, um funcionário da operadora do barco, a Dive Pro Liveaboard de Hurghada.

Tentou ajudar os hóspedes: Youssef Al-Faramawi

Ele disse à imprensa que revistar o barco de quatro andares à luz de tochas foi desafiador, incluindo a tarefa de abrir as portas da cabine.

Agitando e inclinando

Além do Reino Unido, outros hóspedes de mergulho no navio teriam vindo da Bélgica, China, Finlândia, Alemanha, Irlanda, Polônia, Eslováquia, Espanha, Suíça e EUA. Após tratamento médico, quando necessário, em Marsa Alam, os sobreviventes foram levados para Hurghada para repatriação.

Conversando com o Espelho, um membro da tripulação disse sobre a onda que supostamente derrubou o barco: “Nós nunca tínhamos visto nada parecido antes. Ela atingiu o barco de repente e o fez tremer violentamente antes de virar. Tentamos alertar os passageiros, mas havia muito pouco tempo.” História do Mar afundou em sete minutos.

Outra testemunha disse que eles “sentiram o barco inclinando bruscamente e tentaram se segurar em algo estável, mas o naufrágio foi muito rápido. Ouvi gritos de dentro das cabines, mas muitos não conseguiam sair porque as portas estavam fechadas e o lugar estava enchendo de água.”

No entanto, o oceanógrafo Simon Boxall disse à Sky News que não havia evidências de uma onda enorme e sustentou que a força do vento na época não teria sido suficiente para “criar essas supostas ondas de 3-4 m”.

História do Mar (Província do Mar Vermelho)

Apesar dos alertas de mau tempo e condições do mar, emitidos um dia antes da partida pela Autoridade Meteorológica Egípcia, o barco de mergulho deixou Porto Ghalib em 24 de novembro.

Ele tinha ido para o sul em um itinerário de cinco dias que deveria tê-lo visto chegar em Hurghada no final da semana. O naufrágio ocorreu perto do Dolphin Reef em direção a Hamata, e a Governadoria do Mar Vermelho foi rápida em explicar que uma "onda enorme" tinha sido a culpada.

Precisa ver investigação

“Ainda sinto que provavelmente não foi uma onda que causou o naufrágio”, insistiu o oceanógrafo Boxall. “Precisamos ver uma investigação saindo disso. Ainda é cedo, mas as informações que saem das autoridades egípcias ainda são muito esparsas.”

Infelizmente, apesar de uma série de cinco naufrágios e incêndios de embarcações no Mar Vermelho neste ano, os resultados das investigações prometidas não são compartilhados rotineiramente pelas autoridades egípcias.

Outra perda recente foi a do liveaboard Sedução, que também havia seguido em frente com uma viagem apesar dos alertas meteorológicos.

Duas das perdas deste ano foram de barcos operados por Dive Pro Liveaboard. Além de História do MarEm fevereiro, o Sea Legend, com casco de aço de 42 metros, pegou fogo, resultando na morte de um de seus hóspedes, uma viajante solitária alemã.

As autoridades egípcias apenas declararam que História do Mar tinha um certificado de segurança válido e não apresentava problemas técnicos.

Um mergulhador disse à Sky News esta semana que uma viagem recente em outro navio Dive Pro Liveaboard, o 32m Pérola do mar, expôs uma ausência de exercícios de evacuação e o que ele descreveu como padrões de segurança precários. Ele disse que foi deixado para encontrar e descobrir como liberar a pequena escotilha de emergência da embarcação sozinho. O DPL não está respondendo a pedidos de comentários.

Esta postagem foi alterada para remover a sugestão de que a DPL era uma operadora do liveaboard Scuba Scene. Quando esse barco pegou fogo em 2022, ele foi substituído pelo navio Sea Legend da DPL – que pegou fogo este ano.

