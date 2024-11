Guarda Costeira guia barco de mergulho até seus mergulhadores desaparecidos

Cinco de um grupo de seis mergulhadores desapareceram de seu barco de mergulho no Havaí em 6 de novembro – e, de acordo com o mergulhador que permaneceu no barco, seu capitão não estava no controle da situação.

Os mergulhadores foram resgatados após serem avistados cerca de uma milha ao sul de Hawaii Kai, na ponta sudeste da ilha de Oahu, por um casal em seu iate de 13m. Segure firme. Incapazes de levar o grupo para o navio com segurança, eles alertaram a Guarda Costeira, que então mostrou ao capitão onde encontrar seus clientes.

O casal ouviu pedidos de ajuda e avistou os mergulhadores agarrados uns aos outros à distância, eles relataram. Quando Camila Storchi e seu marido Ryan se aproximaram, os mergulhadores disseram que eles tinham se afastado do barco fretado, Querida Ann, cerca de 90 minutos antes.

"Estava tempestuoso e o vento soprava mais rápido a cada minuto", disse Storchi. "Apenas um mergulhador estava em situação crítica – cinza, hipotermia, vomitando – então tentamos colocá-lo a bordo primeiro. Ele estava muito letárgico, com equipamento pesado – eu pessoalmente os proibi de tirar o equipamento.

“Nossa próxima escolha seria usar a adriça, mas riscos seriam assumidos, então todos nós decidimos esperar pela Guarda Costeira.” O casal jogou uma linha de enforcamento para os mergulhadores. “Nós os circundamos por 45 minutos, conversando, oferecendo água e mantendo-os de bom humor”, disse Storchi.

Em contato com os mergulhadores

A Guarda Costeira disse que a chamada de emergência do casal foi o primeiro relato da separação do barco, disse Storchi. Cerca de 45 minutos depois, um de seus helicópteros chegou, seguido pelo Querida Ann, que pegou seus mergulhadores e partiu imediatamente.

Storchi, que mais tarde entrou em contato com os mergulhadores, disse que aquele que decidiu permanecer no barco de mergulho após ter problemas de equalização alegou que o capitão não conseguiu manter uma vigilância adequada e que sua atenção precisou ser atraída até mesmo para a chegada do helicóptero.

Segundo a Guarda Costeira, Querida AnnO capitão só entrou em contato depois de ouvir Segure firme’s requests for assistance. One of its helicopters had been diverted from a treinamento flight and on arrival at the scene the pilot had relayed the divers’ position to the Querida Ann para que pudesse pegá-los. Nenhum ferimento foi relatado.

O mergulho foi organizado pela Aaron's Dive Shop, uma IDC PADI 5* em Kailua que afirma ser o centro mais antigo do Havaí, estando em operação há mais de 50 anos. Querida Ann é um dos dois barcos que realizam a maioria dos seus fretamentos diários.

Mais tarde, Aaron declarou à imprensa local que uma decisão de última hora havia sido tomada para mudar o local de mergulho do grupo, mas que ao fazer essa mudança seu "protocolo documentado" não havia sido seguido.

O líder do mergulho havia tomado as medidas corretas em termos de uso de SMBs e de manter o grupo unido durante a separação, disse, e uma revisão do incidente deveria ser realizada. Guarda Costeira também declarou que está conduzindo uma investigação.

Também na Divernet: MERGULHADOR SUPORTA 5 HORAS DE DRIFT – DEPOIS CAMINHA, MERGULHADOR SUPORTA DERIVA DE SETE HORAS APÓS SEPARAÇÃO, BARCO DEIXOU CASAL NO MAR: AÇÃO JUDICIAL DE US$ 5 MILHÕES CULPA CONTAGENS ERRADAS