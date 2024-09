A inação da Guarda Costeira foi criticada no aniversário da Conceição

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA (NTSB) aproveitou a oportunidade do quinto aniversário da Projeto incêndio em barco de mergulho para criticar a Guarda Costeira dos EUA por sua resposta supostamente glacial aos apelos para que as medidas de segurança marítima sejam reforçadas antes que mais vidas sejam perdidas.

Em 2 de setembro, parentes das 34 pessoas que morreram presas em um único beliche quando o barco pegou fogo se juntaram aos funcionários do NTSB no Projeto memorial na orla de Santa Bárbara em Califórnia, tanto para homenagear aqueles que morreram em 2019 quanto para renovar os apelos à ação.

O NTSB tem poderes para investigar desastres e emitem recomendações baseadas em suas descobertas, mas não pode fazer regulamentações. Produziu um relatório após o incêndio noturno na vizinha Ilha de Santa Cruz, no qual todos os passageiros morreram enquanto o capitão e todos, exceto um, da tripulação escaparam.

Projeto ao amanhecer de 2 de setembro de 2019 (National Transportation Safety Board)

A presidente do conselho, Jennifer Homendy, que estava no local do incêndio, disse à assembleia que as recomendações de segurança emitidas há quatro anos “poderiam ter salvado as 34 pessoas que morreram a bordo do Projeto".

Houve quatro recomendações principais para pequenos navios de passageiros – como Projeto foi classificado – para observar e a Guarda Costeira para fazer cumprir, mas Homendy disse que não tomou medidas imediatas sobre isso.

Somente depois que o Congresso ordenou uma ação em 2021, ele implementou uma “regra final provisória” – mas nada pareceu ter acontecido desde então, ela disse, e ainda estava “anos longe” dessa regra final.

4 recomendações principais

O primeiro dos quatro requisitos era que os residentes deveriam ter detectores de fumaça e incêndio interconectados em todos os espaços de acomodação, de modo que quando um detector disparasse, ele acionaria os outros por sua vez.

Procedimentos de inspeção devem ser implementados para verificar se os proprietários e operadores das embarcações realizam patrulhas itinerantes e garantem que a tripulação responsável permaneça acordada.

Deve ser fornecido um meio de fuga para passageiros e tripulantes para um espaço diferente da saída principal e, finalmente, deve ser garantido que as saídas de emergência, incluindo portas e escotilhas acima dos beliches, não estejam obstruídas.

“O que a Guarda Costeira não fez – o que pedimos que fizessem desde pelo menos 2013 – é emitem um regulamento que exige que todos os operadores de embarcações de passageiros com bandeira dos EUA, incluindo pequenas embarcações de passageiros, implementem um Sistema de Gestão de Segurança, ou SMS”, disse Homendy.

“Na segurança marítima, o SMS garante a conformidade com os regulamentos existentes. É um processo para garantir que as regras e procedimentos relacionados a operações seguras estejam em vigor. Ele abrange manutenção preventiva e procedimentos de emergência, delineia a cadeia de comando e especifica deveres e responsabilidades dos membros da tripulação, como patrulhas itinerantes.”

Projeto placa memorial em Santa Barbara (Antandrus)

"Quantas vezes mais?"

O Plano de Ação Global para Saúde Mental XNUMX-XNUMX da NTSB emitiu primeiro uma recomendação ao Guarda Costeira para SMS relacionados com ferries em 2003 e para todos os navios de passageiros em 2012, na sequência das suas investigações sobre dois acidentes graves com ferries em New York que resultou em várias mortes e ferimentos. Em 2010, o Congresso pediu à Guarda Costeira que exigisse SMS para todas as embarcações de passageiros.

“Em uma carta de 2013 ao NTSB, a Guarda Costeira disse que estava iniciando uma regulamentação para exigir SMS”, disse Homendy. “Não ouvimos mais nada.” Ela continuou citando mais acidentes sérios naquele mesmo ano e novamente em 2018.

“Então, em 2019, ocorreu um incêndio na Projeto e 34 pessoas morrem. Quantas vezes temos que chamar a Guarda Costeira para agir? Quantas pessoas a mais precisam se machucar? Quantas pessoas a mais precisam morrer? Quantas vezes a mais o Congresso precisa continuar dizendo à Guarda Costeira para fazer alguma coisa?” ela disse.

“A última coisa que ouvimos da Guarda Costeira no SMS foi a emissão de um Aviso Antecipado de Proposta de Regulamentação em janeiro de 2021, quase quatro anos atrás. O próximo estágio é um Aviso de Proposta de Regulamentação, depois uma Regra Final.

“Não chegamos nem a uma Regra Final. Ainda faltam anos. Por que está demorando tanto? Já faz anos desde nossa primeira recomendação! Famílias, amigos perderam entes queridos. Essas não são apenas estatísticas. Não são apenas números. Essas são pessoas. Vidas que nunca mais serão as mesmas.”

Resposta da Guarda Costeira

A Guarda Costeira dos EUA “continua totalmente comprometida em garantir a segurança dos passageiros em todas as pequenas embarcações de passageiros”, disse Divernet. “Em resposta a esta tragédia e às recomendações de segurança subsequentes do NTSB, implementamos uma série de melhorias significativas na segurança dos passageiros nos últimos cinco anos, diretamente voltadas para a prevenção de futuras vítimas.

“Isto inclui melhorias na detecção de fumo, rotas de fuga de emergência, sistemas de combate a incêndios treinamento requisitos e requisitos de vigilância itinerante.

“Além disso, a Guarda Costeira está ativamente avançando no processo de regulamentação para tornar obrigatórios os Sistemas de Gestão de Segurança em embarcações de passageiros com bandeira dos EUA, o que é uma iniciativa importante de alta prioridade. Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com operadores de embarcações e outras partes interessadas para garantir a conformidade com os regulamentos de segurança e para promover as melhores práticas em todo o setor.

“A Guarda Costeira está profundamente triste pela tragédia que resultou nesta devastadora perda de vidas. Nossos corações estão com as vítimas, assim como com suas famílias e amigos.

“Nossos esforços são contínuos e continuamos dedicados a prevenir tragédias futuras por meio de supervisão rigorosa, medidas de segurança aprimoradas e colaboração com parceiros e o público.”

