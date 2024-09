Mangueira desconectada causou morte de mergulhador em Scapa

Um legista concluiu que, embora a morte de um mergulhador em Scapa Flow tenha sido acidental, ela poderia ter sido evitada se verificações adequadas do equipamento tivessem sido realizadas antes de entrar na água.

No verão de 2021 Divernet relataram que o corpo de um mergulhador sem nome foi recuperado no dia seguinte ao seu desaparecimento, em 27 de junho, após uma grande busca centrada nas ilhas Orkney de Barrel of Butter e Cava.

Mais de três anos depois, o inquérito sobre a morte de David Pleace, de 57 anos, de Chellaston, Derbyshire, foi concluído.

O prazer estava explorando os destroços do brummer cruzador leve como parte de um grupo de mergulho no que foi descrito como um feriado de uma semana de “lista de desejos”, de acordo com o Daily Record, que cobriu os procedimentos em Tribunal do legista de Derby ontem (26 de setembro).

Segundo relatos de outros mergulhadores, o corpo de Pleace desapareceu em seu segundo mergulho do dia, mas ele foi finalmente encontrado por um mergulhador local, de bruços, a cerca de 20 m do naufrágio, que fica a uma profundidade máxima de 36 m.

Ilha Cava, Scapa Flow (Colin Park)

Menos verificações de equipe

A legista assistente Sophie Lomas foi informada de que nenhum defeito mecânico foi encontrado no equipamento de mergulho que Pleace estava usando, mas que a mangueira do inflador da asa foi desconectada quando ele entrou na água.

O nível de experiência do mergulhador não foi definido, mas ele foi descrito como tendo feito “vários cursos de treinamento de mergulho”.

“A realidade é que, como a mangueira não estava conectada, a partir do momento em que David entrou na água, infelizmente, o resultado estava definido”, disse Lomas, acrescentando que, embora não estivesse claro quais verificações pessoais o mergulhador havia realizado, mergulhadores experientes tendiam a fazer menos verificações em equipe.

“Ele não conseguiu controlar sua flutuabilidade e desceu rapidamente”, ela disse. “É improvável que os membros de sua equipe pudessem fazer qualquer coisa no tempo limitado disponível.

“Gostaria de destacar para toda a comunidade de mergulho que essas verificações são muito importantes e que realizar verificações pessoais e corporais, independentemente do seu nível de especialização, pode ter um impacto significativo em termos do que se segue.”

No entanto, a legista decidiu não concluir um relatório de “Prevenção de Mortes Futuras”, porque ela disse que o que aconteceu foi “atitude” em vez de representar “uma lacuna no treinamento ou conhecimento, ou algo que as organizações não estão fazendo corretamente”.

