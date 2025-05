Barco de mergulho perde potência com mergulhadores caídos

Lifeboat crews have responded to a Mayday call from a dive-boat after its electrics failed while four scuba divers were still under water. The incident occurred off the West Sussex coast yesterday afternoon (18 May).

Sem energia, o navio estava à deriva para o leste devido à maré alta, e os três tripulantes estavam preocupados que os mergulhadores não conseguissem localizá-lo ou acessá-lo ao emergirem. O céu estava limpo e soprava uma brisa moderada de sul naquele momento.

A Guarda Costeira recebeu o chamado do barco, que estava a cerca de três quilômetros ao sul da vila de Middleton-on-Sea, e alertou a Guarda Costeira Real do Condado (RNLI). Equipes voluntárias das estações de salva-vidas de Littlehampton e Selsey partiram e correram para o local.

Dois mergulhadores foram localizados e trazidos de volta ao seu barco de mergulho com Selsey RNLI presente, enquanto os outros dois foram recolhidos pelo barco salva-vidas costeiro de Littlehampton. Renée Sherman. Nenhum dos mergulhadores ficou ferido e o Renée Sherman conseguiu rebocar o barco de mergulho de volta ao porto de Littlehampton.

Falha de equipamento

“Quando designadas para um pedido de socorro, as nossas equipas de terra e de salva-vidas estão especialmente cientes da importância das suas funções, particularmente em casos em que se sabe que há pessoas na água”, disse Littlehampton Gerente de operações de botes salva-vidas da RNLI, Nick White.

“Não importa quão bem preparada uma embarcação esteja, estar no mar em um ambiente exposto pode levar à falha do equipamento e estamos muito satisfeitos por termos conseguido desempenhar um papel fundamental em trazer os mergulhadores e sua equipe de apoio de volta ao porto em segurança.”

A RNLI opera 238 estações de salva-vidas no Reino Unido e na Irlanda e depende de doações voluntárias e legados para manter seu serviço de resgate. Fundada em 1824, suas tripulações de salva-vidas e salva-vidas já salvaram mais de 146,000 vidas.

