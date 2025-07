Guia de mergulho em estado crítico após incidente com hélice de barco

Um guia de mergulho no México Caribe O turista da ilha turística de Cozumel ficou em estado crítico após um incidente na manhã de 25 de julho. Ele foi atingido pela hélice de um barco enquanto liderava um grupo de turistas perto do Recife Yucab, um ponto de mergulho popular no lado oeste da ilha.

O guia, identificado como Manuel C, acompanhava mergulhadores de um barco na superfície ou próximo dela quando uma embarcação diferente, supostamente chamada Maranatha, passou perto do grupo e o atingiu com sua hélice, segundo Notícias da Riviera Maya.

Testemunhas alegaram que a embarcação estava se movendo muito rápido – o Recife de Yucab, assim como outras áreas do Parque Marinho de Cozumel, tem um limite de 3 nós (3.5 mph). Elas também alegam que quem estava dirigindo o barco ignorou os avisos gritados de que havia mergulhadores na água.

Mergulhadores no local declararam que SMBs foram mobilizados no momento, e também há um relato de uma bóia de marcação que ficou presa na hélice.

Acredita-se que Manuel C estivesse tentando proteger outro mergulhador quando foi atingido. O impacto resultou em ferimentos graves na parte inferior do corpo, e ele foi levado às pressas para um hospital local.

Segundo o diretor de proteção civil de Cozumel, Alfredo Arellano, o incidente não foi reportado imediatamente às autoridades e Maranatha também é acusado de ter entrado na zona do recife sem as licenças exigidas pela Comissão Nacional de Áreas Naturais Protegidas (CONANP). Uma investigação oficial foi iniciada.

