Instrutor de mergulho critica tanque tombado

Um instrutor de mergulho malaio foi preso e acusado de agredir um de seus clientes turistas na cidade de Semporna, em Bornéu.

O incidente ocorreu em 22 de julho, quando os dois homens se dirigiam a uma ilha chamada Timba-Timba em um barco de mergulho com um grupo turístico. O cilindro de ar usado pelo hóspede – que não foi identificado, mas descrito como um taiwanês de 34 anos – teria caído sobre o pé do instrutor, fazendo-o perder a paciência.

O instrutor, de 38 anos, alegou ter recebido tratamento para um ferimento no pé em um hospital local antes de visitar o centro de mergulho no dia seguinte para exigir indenização do turista, de acordo com relatos da imprensa local.

Durante a altercação que se seguiu, o instrutor teria agredido o hóspede dando-lhe um tapa no rosto e o ameaçado com mais agressões.

Imagens de vídeo do incidente, gravadas por um transeunte, apareceram posteriormente nas redes sociais. Os participantes estariam falando em mandarim, e espectadores e o que parece ser a companheira do turista tentavam conter o instrutor, que não parecia estar incapacitado ou apresentar sinais aparentes de ferimento no pé.

O Quality Diving Centre afirmou posteriormente que o instrutor não era um de seus funcionários, todos uniformizados. Após o incidente no barco, sua equipe garantiu que os envolvidos fossem mantidos separados em barcos diferentes, e os funcionários também chamaram a polícia quando a discussão continuou no dia seguinte.

A polícia de Semporna confirmou que o instrutor continua preso, acusado de causar ferimentos voluntariamente e intimidação criminosa.

