Afundamentos de mergulho em Raja Ampat

Esta semana no podcast, um relatório bastante contundente sobre as Autoridades do Mar Vermelho após o naufrágio do Sea Story. Alguns novos recordes, incluindo uma sessão de fotos a 50m e um recorde de distância de caminhada subaquática. E um resort de mergulho da Malásia teve sua licença oficialmente revogada pelo governo.



https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/

https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/

https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/

https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/

https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/



