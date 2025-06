Mortes de mergulhadores no País de Gales e em Curaçao

O corpo de um mergulhador de 60 anos foi recuperado no local de mergulho interior de Dorothea Quarry, no noroeste do País de Gales.

O incidente ocorreu no sábado, 31 de maio, quando os serviços de emergência foram chamados à pedreira desativada no Vale de Nantlle. "A família do homem foi informada", declarou a Polícia do Norte de Gales. "A morte não está sendo tratada como suspeita, e o legista está ciente."

Os lagos inundados perto da vila de Talysarn têm uma profundidade máxima de 106 m, o que tornou Dorothea, ou "Dotty", um local popular, especialmente para mergulhadores técnicos, desde a década de 1990, embora fosse cercado e não oferecesse instalações. O mergulho foi oficialmente proibido por muito tempo, embora isso tenha contribuído pouco para reduzir a antiga alta taxa de mortalidade.

Nos últimos anos, o local foi administrado pela North Wales Technical Divers (NWTD), uma filial do British Sub-Aqua Club, que opera um programa de mergulho controlado sob licença do proprietário. A entrada é restrita a mergulhadores qualificados para realizar mergulhos de descompressão com mistura gasosa.

Sozinho em Curaçao

O mergulhador técnico belga Jan Verhaegen foi encontrado morto pela Guarda Costeira ontem (2 de junho) perto de rochas na Baía de Piscadera, ao sul da capital de Curaçao, Willemstad.

Verhaegen, 39, dirigia uma empresa de construção e morava na ilha do sul do Caribe há sete anos.

Jan Verhaegen

Dizem que ele era um mergulhador técnico experiente, pertencia à Curaçao Diving Society e regularmente se juntava a outros membros em seus mergulhos de fim de semana na área, mas também diziam que gostava de mergulhar sozinho, especialmente se quisesse se aventurar em águas mais profundas.

Apesar da visibilidade subaquática supostamente ruim, ele fez um mergulho solo na tarde de domingo e, como de costume, pediu a um amigo que desse o alarme caso ele não retornasse em determinado horário.

A operação de busca e salvamento subsequente envolveu um helicóptero e um veículo fixo.asa aeronaves, juntamente com vários barcos e mergulhadores.

Também na Divernet: Explore 16 locais notáveis ​​de mergulho no Reino Unido: Coldwater Adventures