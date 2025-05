Mergulhador morre durante início da recuperação do superiate na Sicília

Um mergulhador comercial holandês de 39 anos morreu ontem (9 de maio) durante as operações preliminares para recuperar o Bayesiano superiate, que afundou a uma profundidade de 50 m na costa de Porticello, Sicília, em agosto passado.

No momento do incidente, a equipe de mergulho estava usando um maçarico para separar a retranca do iate de 56 m dos destroços. Alguns relatos indicam que o mergulhador não identificado pode ter sido atingido por um pedaço de metal durante o processo, embora exames preliminares do corpo do homem não tenham revelado sinais evidentes de ferimentos ou queimaduras.

As imagens da câmera subaquática teriam sido cortadas pouco antes do incidente. Ainda havia a possibilidade de o mergulhador ter sofrido uma emergência médica enquanto estava submerso, de acordo com os investigadores.

A Bayesiano, de propriedade do magnata britânico da tecnologia Mike Lynch, naufragou durante uma violenta tempestade, matando sete pessoas, incluindo Lynch e sua filha de 18 anos, Hannah. Eles estavam em uma viagem pela Sicília para celebrar a absolvição de Lynch após acusações de fraude relacionadas à venda de sua empresa Autonomy para a Hewlett-Packard.

A operação de salvamento estimada em £ 23 milhões está sendo conduzida por Hebo Maritiemservice, uma empresa holandesa especializada em salvamento, em colaboração com a consultoria marítima britânica TMC Marine.

O mergulhador fazia parte de uma equipe de 70 pessoas enviada à Sicília para ajudar no esforço de recuperação, que está sendo supervisionado pela Guarda Costeira Italiana e deve durar até quatro semanas.

As autoridades sicilianas iniciaram um inquérito formal sobre a morte do mergulhador, com todas as partes, incluindo a Hebo Maritiemservice e a TMC Marine, prometendo total cooperação. "Estamos dando todo o apoio à equipe de salvamento no local neste momento de profunda dor, e nossos pensamentos estão com a família do falecido", disse um representante da TMC Marine.

Discos rígidos criptografados

A tentativa de levantar o Bayesiano fora do fundo do mar está programado para ocorrer no final deste mês, com especialistas esperando descobrir mais detalhes sobre como o navio supostamente inafundável afundou tão rapidamente.

A recuperação do iate é considerada crucial para as investigações em andamento, com relatos sugerindo que ele pode conter discos rígidos criptografados vinculados às supostas colaborações anteriores de Lynch com agências de inteligência do Reino Unido e dos EUA.

Após o naufrágio, seis corpos foram finalmente encontrados em cabines no Bayesianolado da porta, que estava na parte mais alta quando afundou. O advogado de Lynch e suas esposas, Chris e Neda Morvillo, o presidente do Morgan Stanley International e suas esposas, Jonathan e Judy Bloomer, e o chef de iates, Recaldo Thomas, foram as outras vítimas.

Um tribunal do Reino Unido reabriu um inquérito, com um relatório provisório previsto para os próximos dois meses. O Departamento de Investigação de Acidentes Marítimos (MAIB), que lidera a investigação, planeja divulgar as conclusões sobre a estabilidade do iate e as condições climáticas no momento do incidente. A 72 m, o Bayesiano carregava o maior mastro de alumínio para iates do mundo.

Enquanto isso, uma investigação de homicídio culposo examinando a possibilidade de negligência por parte da tripulação continua na Sicília.

