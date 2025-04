Mergulhador desaparecido após encontro com tubarão no Mediterrâneo

Um pescador submarino macho desapareceu no Mediterrâneo, próximo à cidade israelense de Hadera, no norte do país, após um encontro envolvendo o que se suspeita ser um tubarão-escuro na noite de ontem (21 de abril).

“Oficiais da delegacia de Hadera e da unidade marítima foram enviados ao rio Hadera após um relato de indivíduos que alegaram ter visto um tubarão atacando um mergulhador na água”, afirmou a polícia, embora quando os serviços de emergência chegaram não houvesse sinal do mergulhador.

Uma patrulha municipal da praia vasculhou a área com um jet ski e impediu que outras pessoas entrassem no mar. A busca pelo mergulhador por oficiais da Marinha e da Polícia, além de uma unidade de resgate, continuou até o anoitecer e foi retomada ao amanhecer de hoje.

Itens de equipamento teriam sido encontrados perto da praia de Olga, e uma parte do corpo foi enviada para análise médica forense.

Viagem quebrada para casa

O mergulhador desaparecido teria sido um homem na casa dos 40 anos, pai de quatro filhos, residente em Petah Tikva, mais de 60 km ao sul. Seu veículo e pertences foram encontrados na praia, e acredita-se que ele tenha interrompido o trajeto de volta para casa para praticar pesca submarina, seja em apneia ou mergulho autônomo, perto da foz do rio.

Banhistas perto da foz do rio Hadera (Israel Preker)

Dois dias antes, duas fêmeas de tubarão-escuro (Carcharhinus obscurus) foi relatado a 50 m de uma praia mais ao sul, em Beit Yanai, causando pânico entre os banhistas.

Video footage of their appearance was soon circulating online, with lifeguards’ instructions to swimmers to leave the water seemingly being ignored by people trying to get a close-up view of the sharks. Footage of the Hadera incident taken from the beach has also been posted online.

Tubarões-escuros geralmente não são considerados perigosos e raramente interagem com humanos. No entanto, as praias entre Hadera e Netanya estão fechadas para uso na água até novo aviso.

Desenhado a cada inverno

Em 2018, Daniel Brinckmann escreveu em Divernet sobre o grande número de tubarões-réquiem que se reúnem perto de Hadera todo inverno, atraídos pelas águas de 25°C descarregadas rotineiramente da usina elétrica de Orot Rabin.

Ele descreveu seus mergulhos na área e tentativas de fotografar os tubarões escuros que podem crescer até 4 m de comprimento e pesar 350 kg, bem como os tubarões-lixa ameaçados de extinção (Carcharhinus plumbeus) eles têm, até certo ponto, sido deslocados.

Brinckmann os chamou de predadores de topo, merecedores de "respeito, proteção e pesquisa", especialmente porque o estado de conservação da espécie foi descrito como "Dados Insuficientes". Os tubarões, principalmente as fêmeas, geralmente chegavam no início de dezembro e partiam no final de março.

A usina de Orot Rabin que aquece o mar e atrai tubarões a cada inverno (Ilanluz)

O fenômeno impulsionou Hadera como uma cidade turística e atração de fim de semana, mas, com condições de mergulho às vezes desafiadoras e com pouca visibilidade, Brinckmann recomendou que apenas "mergulhadores com consciência ambiental que já viram tubarões antes e apreciam e respeitam os animais" deveriam considerar mergulhar lá.

Se a perda do mergulhador for confirmada como resultado de um encontro com tubarão, seria a primeira fatalidade e apenas o quarto incidente documentado causador de ferimentos nas águas de Israel nos últimos 80 anos.

Também na Divernet: PAREM DE MONTAR TUBARÕES, AUTORIDADE DIZ A MERGULHADORES, TUBARÕES SE REÚNEM NO MÉDIO