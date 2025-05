Mergulhadores reagem quando o NHS parece pronto para cortar a cobertura do DCI

O número de centros de tratamento hiperbárico de emergência na Inglaterra parece que será reduzido de oito para apenas três neste outono, levantando preocupações sobre a segurança dos mergulhadores e cuidados médicos de emergência.

"Para qualquer mergulhador recreativo na metade norte do Reino Unido, isso pode ser crítico", declarou o British Diving Safety Group (BDSG) ao anunciar que apenas três unidades encomendadas pelo NHS England estariam disponíveis para tratar mergulhadores a partir de outubro, a menos que acordos alternativos fossem feitos antes disso.

O grupo, formado em 2002 para reunir entidades de mergulho esportivo em questões de segurança, é presidido pela RNLI e inclui a Agência Marítima e da Guarda Costeira, o Executivo de Saúde e Segurança e o departamento de mergulho.treinamento agências.

Questionado sobre o comentário, um representante do NHS England disse Divernet que o BDSG havia "se confundido" e que um plano original para manter seis unidades hiperbáricas para a Inglaterra permanecia em vigor. No entanto, não elaborou essa afirmação, e um documento de licitação publicado pelo governo parece reforçar a posição do BDSG.

“O NHS England confirmou que, após o recente processo de licitação, foram adjudicados contratos para serviços de Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB) para três dos seis centros regionais planejados (Leste da Inglaterra, Londres e Sudeste e Sudoeste). Até o momento, nenhum contrato foi adjudicado para as regiões Nordeste, Noroeste ou Midlands”, declarou o BDSG.

“Esta decisão afeta quatro câmaras hiperbáricas existentes – LHM Healthcare (Whipps Cross), Midlands Diving Chamber (Rugby), North England Medical Hyperbaric (Hull) e Hyperbaric Treatment & Formação Serviços (Wirral) – que, a menos que sejam feitos acordos alternativos, não estarão mais sob contrato do NHS a partir de 1º de outubro de 2025.”

“Esta decisão deixará mergulhadores nas Midlands e no norte da Inglaterra sem acesso oportuno, financiado pelo NHS, a instalações vitais de recompressão — um componente crítico do tratamento de emergência para doenças de descompressão.

Esta medida levanta sérias preocupações sobre desigualdade de tratamento e discriminação regional. Embora as instalações no Sul permaneçam disponíveis, os mergulhadores nas Midlands e no Norte terão acesso limitado, comprometendo significativamente a segurança do mergulho e a capacidade de resposta a emergências em grandes áreas geográficas.

Consulta do NHS

Em setembro passado, o NHS England lançou uma consulta sobre a proposta de retirada parcial do financiamento, embora naquela época sugerisse o fechamento de no máximo duas câmaras de recompressão.

Afirmou que o comissionamento de serviços de HBOT custou £ 8.2 milhões anualmente e que as unidades tratavam cerca de 150 a 200 casos de DCI e 10 de embolia gasosa por ano. As unidades também eram usadas para tratar casos não relacionados a mergulho, como envenenamento por monóxido de carbono, queimaduras e outros ferimentos .

O NHS England alegou que, após remover o financiamento para duas unidades, um mergulhador com suspeita de DCI em qualquer lugar da Inglaterra ainda seria capaz de chegar a um ponto de coleta por estrada dentro de quatro horas do início dos sintomas.

Acima e abaixo: A proposta original teria reduzido o número de câmaras inglesas de oito para seis (cada uma mostrada dentro de um círculo com raio de 150 km). Atualmente, apenas três foram reinauguradas, no sul e no leste (as localizações aqui são imaginárias).

(NHS Inglaterra)

Também foi declarado que algumas das instalações existentes estavam tratando um número relativamente baixo de pacientes, dificultando a permanência da equipe na prática, e que nem todas estavam equipadas para tratar pacientes gravemente enfermos.

As três unidades costeiras inglesas no sul e no leste que foram recomissionadas são a DDRC Plymouth, a Unidade de Medicina Hiperbárica em Chichester e a Unidade Hiperbárica LHM Healthcare East Of England em Great Yarmouth. Clínica de Mergulho Poole já tinha fechado no final de janeiro deste ano.

“Não se trata apenas de geografia – trata-se de justiça, segurança e sobrevivência”, afirmou o BSDG. “Emergências de mergulho não podem esperar, e remover o acesso não economizará dinheiro a longo prazo. Simplesmente transfere o custo para vidas perdidas, prolongamento do tratamento e doenças. Também sobrecarregará desnecessariamente os serviços de emergência de emergência.”

O grupo salienta que um mergulhador atingido no Nordeste, confrontado com uma câmara cheia em Great Yarmouth, poderá ter de viagens a distância da Inglaterra até a DDRC para tratamento. Além disso, a câmara de Chichester é operada por equipe médica da Marinha Real, que deve dar prioridade aos pacientes da Marinha — mas agora, aparentemente, também deve atender pacientes do NHS de toda a região de Londres.

Existem apenas duas unidades hiperbáricas do Serviço Nacional de Saúde (NHS) na Escócia, ambas no norte – no Aberdeen Royal Infirmary e em Orkney. O Centro de Mergulho e Medicina Hiperbárica da Escócia Ocidental, perto de Oban, teve seu financiamento retirado pelo NHS Grampian em abril do ano passado.

Serviços estendidos

“A redução das câmaras hiperbáricas operacionais em mais de 60% e a limitação da cobertura apenas ao leste e sul do país colocam os mergulhadores que se encontram em dificuldades nas Midlands e no Norte em risco significativamente maior para a sua saúde, forçando-os a viagens “Muito mais longe e por mais tempo para receber atenção médica adequada e colocando uma quantidade desnecessária de pressão sobre um serviço de ambulância já sobrecarregado”, comentou o diretor de Stoney Cove, Matt King.

Uma câmara hiperbárica

Jen Tibbs, gerente da unidade hiperbárica de Wirral, que cobre o noroeste, mas agora enfrenta fechamento, disse que a notícia foi "um grande choque".

“Fornecemos esta estrutura há quase 30 anos e posso garantir que lutaremos até o fim”, afirmou. “Qualquer apoio será muito apreciado. Tenham certeza de que ainda estamos disponíveis para qualquer emergência de mergulho ou para aconselhamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, até 30 de setembro de 2025, mas, com a ajuda da nossa parte, podemos reverter essa decisão.”

O British Sub-Aqua Club disse Divernet que estava “profundamente preocupado” com a situação. “A redução de 60% nas instalações de HBOT em apenas 12 meses compromete não apenas a saúde dos indivíduos, mas também o acesso justo aos serviços de tratamento em todo o país”, disse o chefe de mergulho e treinamento Sophie Heptonstall.

Como órgão regulador nacional de mergulho autônomo e com snorkel no Reino Unido, a segurança dos mergulhadores é primordial para nós. A iminente redução significativa na oferta de HBOT financiada pelo NHS na Inglaterra é inaceitável para a indústria de mergulho do Reino Unido.

“O BSAC trabalhará em estreita colaboração com o BDSG e todos os outros representantes da indústria do mergulho e principais partes interessadas para pressionar o governo pela restauração da HBOT nas três áreas de preocupação: Midlands, Noroeste e Nordeste.”

“A Guarda Costeira de Sua Majestade continuará a colaborar com parceiros médicos para garantir que as pessoas sejam encaminhadas com segurança para os cuidados médicos adequados”, disse um porta-voz da MCA. Divernet.

“A decisão destaca uma crescente desigualdade na prestação de serviços do NHS e foi recebida com alarme pelos defensores da segurança do mergulho, pelos socorristas e pela comunidade de mergulho em geral”, afirma o BDSG. “As partes interessadas, incluindo o setor de mergulho treinamento As agências estão hoje pedindo ao NHS England que reconsidere essa medida e se envolva com as comunidades médicas e de mergulho para desenvolver um modelo de atendimento mais equitativo”.

O grupo afirma que planeja lançar uma campanha de conscientização e criar uma petição na esperança de reverter a decisão. Os mergulhadores também são convidados a levantar a questão com seus parlamentares.

