Mortes por mergulho aumentam, diz BSAC – mas também tem boas notícias

Quanto mais mergulhos ocorrem, mais incidentes provavelmente ocorrerão, e com os níveis de atividade de mergulho totalmente de volta aos níveis pré-pandêmicos no ano civil de 2023, houve nove fatalidades resultantes dos nove incidentes separados. Assim diz o British Sub-Aqua Club (BSAC) em seu recém-publicado Relatório Anual de Incidentes de Mergulho para o ano passado.

O BSAC alerta que a análise dos 355 incidentes de mergulho relatados em 2023 (242 no Reino Unido e 113 no exterior) ressalta que experiência e qualificações não necessariamente protegerão ninguém de se tornar uma vítima em um incidente de mergulho.

Enfatizando isso, houve um grande aumento no número de baixas de Dive Leader em relação aos mergulhadores que possuíam outras qualificações, em comparação aos anos anteriores. O BSAC não tem certeza do porquê isso deveria ser o caso, dado que não houve um grande aumento no número de mergulhadores que possuíam a qualificação.

O número total de incidentes no Reino Unido foi maior do que no relatório de 2022, resumido on Divernet ano passado. Naquele ano, houve 248 incidentes, 182 deles no Reino Unido, mas apenas seis fatalidades, o menor número registrado em um ano normal de mergulho desde 1977, e bem abaixo dos 16 em 2021.

Como de costume, o relatório enfatiza que uma série de incidentes poderiam ter sido evitados se os envolvidos tivessem seguido os princípios básicos de práticas seguras de mergulho.

Notavelmente estático

BSAC’s annual reports on diving incidents are gleaned from all diver treinamento agencies with the aim of promoting diver safety and helping to understand and manage trends. They include accounts of each of the incidents.

Relatórios de mergulhadores recreativos individuais são complementados por dados oficiais da Agência Marítima e da Guarda Costeira, RNLI, MoD, PADI EMEA, Banco de Dados de Incidentes Aquáticos e RoSPA, bem como pesquisas de mídia.

“O número de incidentes relatados no Reino Unido desde 2014 permaneceu notavelmente estático, exceto no ano da pandemia, quando as limitações na atividade de mergulho impactaram o número de incidentes registrados”, afirma o relatório.

Apparent increases in the reporting of incidents in 2019 and 2023 are put down to a marked rise in overseas reports, which BSAC says were dominated last year by máscara e nadadeira-strap failures. This pointed either to more thoroughness in reporting or a problem with kit maintenance. Wearing-out of straps could be more likely to occur in warmer climates.

A partir de 2022, houve uma diminuição no número de incidentes que começaram na superfície e um aumento no número de incidentes cujas profundidades inicial e máxima eram desconhecidas.

Em setembro de 2023, o Reino Unido experimentou um clima excepcionalmente quente e ventos leves. Isso efetivamente estendeu a temporada de mergulho, com mais incidentes do que o normal ocorrendo mais tarde no ano.

Setembro provou ser particularmente movimentado para os serviços de resgate ajudando mergulhadores. Os botes salva-vidas da RNLI foram chamados 37 vezes para ajudar a resgatar mergulhadores, em 29 casos entre maio e setembro, enquanto helicópteros foram mobilizados 30 vezes, embora apenas oito desses chamados tenham ocorrido nos meses de verão.

There was confirmation of conclusions from previous years that fewer incidents of DCI and fast ascents are now being reported. Where DCI occurs, it is less likely to be associated with diving deeper than 30m, rapid ascents or missed stops, and this is thought likely to be a treinamento success, with greater emphasis put on buoyancy control and dive planning than was once the case.

Conscientização sobre IPO

Further positive news is that divers are becoming more aware of the symptoms and danger of Immersive Pulmonary Oedema (IPO), the actions to take if it occurs in themselves or others, and the need to avoid returning to the water after a suspected incident until declared medically fit to do so. BSAC again attributes much of this to improvements in treinamento programas.

O treinamento agency says it has refined its process for identifying the criteria indicating that IPO is relevant to an incident. Awareness of the condition is the main form of defence: “Like divers and snorkellers, open-water swimmers are now also advised not to swim alone and, as a community, they are increasingly cognisant of the risk of IPO,” the report notes.

A idade média das nove fatalidades de 2023 foi de 58 anos e, nos últimos 10 anos, a idade média dos mergulhadores que morreram foi 8.5 anos maior do que a população de mergulhadores da época, indicando que a idade é um forte fator de sobrevivência.

A BSAC observa que, embora a idade média de não- o número de vítimas registradas no banco de dados de incidentes vem aumentando ao longo desses 10 anos, em 2023 diminuiu pela primeira vez, para 44 anos.

Equipado para resgates

Outra notícia encorajadora é a descoberta de que, quando resgates são necessários, os mergulhadores conseguem implementar técnicas para resgatar vítimas até a superfície e realizar ressuscitação com uma eficácia que excede as expectativas de sucesso em outros cenários não clínicos.

Isso é ilustrado pelo fato de que em 83% dos casos, o uso de uma fonte de ar alternativa resultou na recuperação bem-sucedida de uma vítima até a superfície e, em todos os casos em que foi usada uma elevação flutuante controlada (CBL), o resultado foi uma recuperação bem-sucedida.

Onde uma CBL foi seguida pela aplicação de RCP, uma em cada três ressuscitações foi bem-sucedida. Onde a RCP foi usada sem oxigênio, 28% das vítimas recuperaram a consciência e, com oxigênio, isso aumentou para 30%. Em nove de 30 casos de ressuscitação usando um desfibrilador, a vítima recuperou a consciência.

“The result of this analysis is a reflection of the excellent treinamento programmes delivered by excellent diving instructors who, in turn, ensure divers are well-trained in rescue techniques,” says BSAC.

O relatório é compilado pelo consultor de incidentes do BSAC Jim Watson e pelo analista de dados Ben Peddie. Todos os mergulhadores, seja do BSAC ou de qualquer outra agência de treinamento, que estejam envolvidos ou testemunhem um incidente no Reino Unido ou no exterior são solicitados a relatá-lo em sigilo para relatórios futuros, usando um formulário online.

Você pode baixar e ler o relatório completo ou assista a um vídeo reportagem of key findings from the BSAC Diving Conference on YouTube. Reports from previous years are also available to download.

