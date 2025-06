Mergulhadora Dorothea foi encontrada morta a 85 m

O mergulhador que morreu em Dorothea Quarry, no noroeste do País de Gales, no final de maio, foi identificado como Tim Waples, de 60 anos, quando um inquérito foi aberto sobre sua morte em Caernarfon ontem (11 de junho).

O corpo de Waples foi descoberto a uma profundidade de 85 m na pedreira inundada perto de Talysarn, um local no interior há muito popular entre mergulhadores técnicos para treinamento, pois mergulha a profundidades superiores a 100 m.

Waples viveu e trabalhou como engenheiro de TI em Hertfordshire e era um mergulhador técnico experiente.

A legista sênior Kate Robertson ouviu que Polícia do Norte de Gales registrou uma ligação às 1.37h31 do sábado, XNUMX de maio, informando que um mergulhador havia desaparecido na pedreira, e a morte foi confirmada duas horas depois por um paramédico no local.

“Parece que Tim Waples estava mergulhando com equipamento quando foi encontrado morto a aproximadamente 85 metros de profundidade”, disse o legista. “A morte dele foi confirmada pouco tempo depois.”

Após o incidente, que foi relatado on Divernet, a polícia declarou que a morte não estava sendo tratada como suspeita, mas Robertson disse que uma Post-mortem o exame foi ordenado porque havia motivos para suspeitar que não era natural.

No mergulho, isso geralmente significa que a morte não é considerada relacionada a fatores como doença ou idade, mas a fatores externos – por exemplo, um acidente, mau funcionamento do equipamento, risco ambiental ou erro humano.

O inquérito foi adiado para dar tempo para uma investigação mais aprofundada.

O mergulho foi oficialmente proibido durante muitos anos na Pedreira Dorothea devido à alta taxa de mortalidade de mergulhadores, mas nos anos mais recentes o local tem sido administrado pela North Wales Technical Divers (NWTD), uma filial do British Sub-Aqua Club, que opera um programa de mergulho controlado sob licença do proprietário do terreno.

A admissão é restrita a mergulhadores qualificados para realizar mergulhos de descompressão com gases mistos.

