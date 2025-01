Esforços para coagir mergulhadores sobreviventes do Sea Story relatados pela BBC

Tentativas aparentemente prematuras por parte das autoridades egípcias do Mar Vermelho para identificar o História do Mar mergulho liveaboard afundando em uma onda gigante, e pelo operador do barco para bloquear relatos potencialmente prejudiciais de sobreviventes, surgiram de uma investigação de um mês sobre o incidente fatal por uma equipe da BBC News.

História do Mar deixou Port Ghalib para uma viagem de seis dias em 24 de novembro, levando 31 convidados internacionais, três guias de mergulho e 12 tripulantes egípcios, como relatado anteriormente on Divernet. Vários mergulhadores foram “promovidos” no último minuto do barco que haviam reservado originalmente, embora o itinerário fosse diferente.

O barco virou e afundou na manhã seguinte, deixando 11 pessoas mortas ou desaparecidas, incluindo um casal britânico.

Onze dos 35 sobreviventes, a maioria mergulhadores experientes, foram entrevistados pela BBC. Eles relataram que, poucas horas depois de serem trazidos para terra, estavam sendo "interrogados", seja em suas camas de hospital ou em um resort onde estavam acomodados, por pessoas que alegavam ser "juízes".

Eles também descreveram terem sido pressionados a assinar declarações de testemunhas que, em um claro conflito de interesses, foram traduzidas do inglês para o árabe por um funcionário da operadora de barcos egípcia, Dive Pro Liveaboard.

Alguns alegaram que foram interrogados por alguém que eles foram levados a acreditar que era um investigador oficial, apenas para descobrir mais tarde que ele era um guia de mergulho da Dive Pro Liveaboard.

Ele e outros funcionários pediram aos sobreviventes que assinassem termos de renúncia declarando: “Não acuso ninguém de qualquer delito criminal”. Um mergulhador disse que tal renúncia foi entregue a ele enquanto ele ainda estava dando seu depoimento, e uma médica britânica descreveu ter sido informada de que ela não poderia sair da sala até que todos os depoimentos fossem concluídos.

Alguns mergulhadores se recusaram a assinar os documentos, e nenhum foi autorizado a reter cópias, embora alguns que os traduziram usando aplicativos de telefone tenham descrito a omissão de “detalhes condenatórios” que eles relataram. Práticas semelhantes com declarações de testemunhas foram relatadas antes, após incidentes de liveaboard no Mar Vermelho.

Mesmo quando um grupo tentou sair para voar para casa, um representante da Dive Pro Liveaboard teria tentado enganá-los para assinar as isenções. Ele alegou que os documentos eram papéis de autorização para passar pelos pontos de verificação do aeroporto, de acordo com um mergulhador dos EUA que alertou os outros para não assinarem.

Onda anormal

Entrevistados da BBC também acusaram autoridades egípcias de decidirem com antecedência, logo após o naufrágio do navio, culpar uma onda gigante.

O oceanógrafo Dr. Simon Boxall repetiu sua afirmação feita na época do incidente de que uma onda de 4m não poderia ter sido a causa do naufrágio nas condições prevalecentes, e culpou o erro do piloto ou do projeto do barco, ou ambos. Os sobreviventes concordaram que as condições não apresentaram grandes problemas ao nadar para longe do naufrágio.

No entanto, um mergulhador que pediu para ver uma cópia do relatório final dos investigadores foi informado de que não faria sentido, porque “o único responsável por isso é o mar”.

Na primeira parte da reportagem da BBC, os sobreviventes declararam que durante a noite História do Mar parecia estar balançando e rolando mais do que o esperado devido ao clima nada excepcional, com móveis pesados ​​e soltos deslizando pelo convés e um pequeno inflável quase perdido no mar.

Pouco antes das 3 da manhã História do Mar capotou para o lado com um “grande estrondo”, os motores morreram e todas as luzes se apagaram.

Quase todos os mortos ou desaparecidos foram acomodados no lado de estibordo do barco que atingiu o mar. Das pessoas que conseguiram chegar ao convés, impedidas por móveis e acessórios soltos, poucas conseguiram encontrar um lugar para viver.jaqueta. Um deles disse que a luz deles não estava funcionando corretamente e que a luz não tinha pilhas.

Outros que conseguiram embarcar nos botes salva-vidas viram o capitão e vários tripulantes já lá, o capitão teria pegado um dos três cobertores fornecidos para si. O briefing de segurança havia prometido comida e água nos botes, mas os hóspedes disseram à BBC que não havia nenhuma. Uma tocha não estava funcionando e os sinalizadores já tinham sido usados.

35 horas em bolsa de ar

Embora os sobreviventes concordem que o barco afundou antes das 3 da manhã, as autoridades locais alegam que receberam um sinal de socorro apenas por volta das 5.30hXNUMX. Os navios de resgate levaram oito horas para chegar às balsas enquanto elas se deslocavam para o leste, e os socorristas também demoraram para chegar História do Mar em si, disseram sobreviventes à BBC.

O casal Lucianna Galetta e Christophe Lemmens não conseguiram encontrar seus coletes salva-vidas e ficaram presos na água e nos destroços em um corredor.

Eles acabaram em uma bolsa de ar na sala de máquinas na seção de popa que se projetava acima da água, mais tarde unida ao mergulho instrutor Youssef al-Faramawy.

“Não tínhamos comunicação com o exterior, nada. Ninguém tentou ver se havia alguém vivo lá dentro”, disse Galetta. “Eu estava tão pronta para morrer. Não achamos que alguém viria.”

Eles foram encontrados somente após uma provação traumática de 35 horas pelo tio de al-Faramawy, Khattab al-Faramawi, um morador local. instrutor que se ofereceram para vasculhar os corredores submersos.

Mergulhadores também resgataram duas pessoas de outro bolsão de ar em uma cabine do convés inferior, e quatro corpos foram recuperados. No entanto, sobreviventes questionaram por que a marinha egípcia que supervisionava a operação parecia não ter conseguido mobilizar seus próprios mergulhadores.

O casal britânico Tariq Sinada e Jenny Cawson não foi encontrado

Ainda faltando são o casal de Devon Jenny Cawson e Tarig Sinada, que sempre pesquisaram cuidadosamente sobre barcos de mergulho, mas entre eles mudaram para História do Mar no último minuto, e acomodados no lado estibordo do convés principal.

Familiares e amigos contaram à BBC que autoridades egípcias lhes disseram que História do Mar não foram encontrados – mesmo enquanto assistiam aos noticiários da TV mostrando os sobreviventes feridos a bordo.

Acusando as autoridades de encobrimento para proteger a indústria do turismo, eles agora pedem uma investigação aberta do naufrágio. Nem o governo egípcio nem a Dive Pro Liveaboard responderam aos pedidos da BBC por respostas às alegações contidas em suas reportagens.

Divernet da mesma forma não recebeu nenhuma resposta do operador após solicitar comentários sobre quando o incidente ocorreu, embora depois de um incêndio em outro dos seus barcos, Lenda do Mar, no qual um hóspede alemão morreu em março passado, ele respondeu – embora apenas para dizer que não poderia comentar antes de receber um relatório final do Ministério Público.

A reportagem completa da BBC é de Joe Inwood, Parte 1 e Parte 2, pode ser lido no site da BBC News.

