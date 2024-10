Liveaboard egípcio afunda no sul profundo

Um liveaboard afundou no extremo sul do Mar Vermelho egípcio, depois que seu capitão aparentemente desconsiderou os avisos de clima severo. Os 18 hóspedes mergulhadores conseguiram escapar do barco junto com a tripulação, mas a maioria teve que abandonar seus pertences e, posteriormente, passou cerca de oito horas à deriva em pequenos barcos.

O incidente ocorreu nas primeiras horas de 24 de outubro, no meio de uma viagem fretada de Hamata. O navio de 30 milhões de propriedade egípcia Sedução, um navio com três cabines duplas no convés superior e seis cabines duplas no convés inferior, oferecia viagens de mergulho e kitesurf.

Naquela noite, a maioria das embarcações, incluindo os que vivem a bordo, teria atendido aos avisos de tempestade e ondas altas e permanecido mais ao norte, na área mais protegida do Recife de Sataya.

Sedução, no entanto, navegou até o recife de Elba, perto da fronteira com o Sudão, onde acredita-se que o navio com casco de madeira tenha apresentado um vazamento.

O barco foi fretado para a viagem “profundamente ao sul” por um grupo de mergulhadores do Clube Laval Subaqua no noroeste da França. Dois dos quatro únicos membros que conseguiram salvar seus passaportes no naufrágio retornaram à França no último fim de semana e falaram sobre o incidente para France Info.

Ângulo estranho

Os primeiros quatro dias de mergulho em Seaduction foram 'magníficos'

O ex-presidente do clube François Paillard e o tesoureiro assistente Philippe Galodé disseram que a viagem foi organizada em uma feira de mergulho em janeiro. O grupo chegou ao Egito em 18 de outubro e Paillard descreveu seus primeiros quatro dias de mergulho como “magníficos”.

Galodé disse que estava cochilando por volta das 3 da manhã quando seu amigo perguntou se ele achava que o barco estava em um ângulo estranho. “Subi as escadas para ver o que estava acontecendo”, disse ele. “De acordo com o capitão, tudo estava sob controle.” Outros hóspedes disseram mais tarde que notaram a inclinação já às 2 da manhã.

“Depois de meia hora, o barco começou a tremer muito seriamente”, disse Paillard. “Começamos a tirar os coletes salva-vidas, presumindo que não iria melhorar, não importa o que o capitão dissesse. Finalmente, fizemos o que o capitão não fez, que foi nos preparar para evacuar.”

Às 3.30hXNUMX da manhã, a água estava subindo na cabine, disse Paillard. “Todos nós fomos salvos no último minuto – o barco estava inclinando muito e então virou completamente. Foi pânico, todos pularam na água.” Todos os mergulhadores conseguiram vestir os coletes salva-vidas, mas poucos tiveram tempo de se vestir, recuperar passaportes, telefones, dinheiro ou qualquer outra propriedade pessoal.

Paillard comentou que os 10 tripulantes seguiram as ordens do capitão, mas “não eram marinheiros experientes”.

Avistado de um arrastão

O liveaboard carregava dois RIBs de 5 m, mas parece que houve tempo para lançar apenas um deles e um ou mais dos quatro botes salva-vidas. Em meio às ondas fortes, o esvaziamento contínuo provou ser necessário para permanecer à tona.

Os sobreviventes passaram oito horas à deriva antes que um barco de pesca avistasse uma cobertura laranja de bote salva-vidas e conseguisse trazê-los a bordo e fornecer-lhes roupas quentes. Mais tarde, eles foram transferidos para um navio de patrulha naval que os trouxe para terra, onde foram levados de ônibus para um hotel em Hurghada, chegando apenas uma da manhã de 25 de outubro.

Os 14 mergulhadores que perderam seus passaportes e pertences ficaram esperando que o consulado francês no Cairo tomasse as providências necessárias para permitir que viajassem, mas foram avisados ​​de que isso poderia não acontecer antes de amanhã (30 de outubro).

“O cônsul pediu que eles tomem medidas imediatamente com suas seguradoras, mas eles não podem fazer nada”, disse Nelly Leroux, em declarações à France Bleu, disse sobre seu marido Pascal, de 59 anos. “Eles não têm mais nada. Meu marido nem tem sapatos nos pés. O trauma ainda é muito significativo – ele apenas me disse que teve flashbacks e que não conseguia dormir.”

Claire Penard, a atual presidente do clube de mergulho, ainda aguardava o repatriamento quando contou France Info que os níveis de burocracia envolvidos tornaram o processo desafiador. “É extremamente difícil”, ela disse, “e a evacuação do barco foi particularmente traumática para todos nós, porque realmente achamos que íamos morrer.”

Do Egito Câmara de Mergulho e Esportes Aquáticos disse Divernet: “O lamentável incidente do Sedução O liveaboard está atualmente sendo investigado pelas autoridades competentes.” Divernet abordou o operador de Sedução para comentar.

