O empregador não verificou a saúde do mergulhador

Uma série de falhas de segurança levou à morte evitável de um mergulhador debaixo d'água na Ponte Manns Harbor, em Croatan Sound, na Carolina do Norte, de acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA.

O departamento descobriu que a empreiteira Coastal Gunite Construction, sediada em Maryland, não avaliou a saúde de um mergulhador de 47 anos antes de ele começar seu novo trabalho na empresa em junho passado e, como consequência, ele sofreu ferimentos fatais.

A empresa está no mercado desde 1983 e emprega mergulhadores para construção, manutenção e reparo de infraestrutura marítima.

Investigadores do Departamento do Trabalho Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) descobriu que uma equipe de mergulho de quatro membros empregada pela Coastal Gunite estava realizando um teste subaquático na ponte quando, segundos após descer de um barco a uma profundidade de cerca de 6 m, o mergulhador ficou sem resposta, não conseguindo atender chamadas de rádio.

Os membros da equipe retiraram o mergulhador da água e realizaram RCP enquanto esperavam a chegada dos serviços de emergência, mas ele não pôde ser reanimado.

Deficiências no local de mergulho

Os investigadores da OSHA identificaram diversas deficiências de segurança no local de mergulho, incluindo a falha da Coastal Gunite em avaliar a aptidão dos trabalhadores para o mergulho e garantir que suprimentos de primeiros socorros e um ressuscitador manual estivessem prontamente disponíveis.

Além disso, a empresa havia posicionado incorretamente uma entrada de ar, expondo os funcionários à possível contaminação do suprimento de ar, e não realizava testes regulares de pureza do ar nos sistemas do compressor, nem testava a pressão da mangueira de ar anualmente.

“Garantir que os funcionários estejam fisicamente aptos para o mergulho comercial é uma parte fundamental da segurança no local de trabalho”, disse a diretora do escritório da OSHA na área de Raleigh, Kim Morton.

“Os empregadores têm o dever de proteger seus trabalhadores implementando protocolos de segurança rigorosos e avaliações pré-emprego completas, particularmente em indústrias de alto risco como mergulho comercial. Este trágico incidente poderia ter sido evitado.”

A OSHA citou a Coastal Gunite Construction por quatro violações graves e propôs penalidades de US$ 40,329 (£ 31,890), o valor máximo que ela poderia recomendar legalmente. A empresa tem a opção de contestar as conclusões.

