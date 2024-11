Extração do corpo do mergulhador de caverna é 'tecnicamente exigente'

Um mergulhador morreu em uma caverna no cantão suíço de Ticino, com a recuperação de seu corpo agora apresentando um desafio para socorristas especialistas. Após não retornar de um mergulho planejado em 2 de novembro, o homem foi encontrado a uma profundidade de 40m, a cerca de 200m da entrada da caverna.

A caverna fica no Vale Blenio perto da nascente do rio Brenno. Ticino polícia cantonal anunciou a fatalidade ontem (4 de novembro) e disse que o mergulhador havia entrado na caverna no final da manhã, dois dias antes, e seu não retorno foi relatado por volta das 2.30hXNUMX.

A polícia solicitou assistência especializada de mergulhadores do Serviço Suíço de Resgate Espeleológico, que foram transportados de helicóptero até o local pelo Serviço de Resgate Espeleológico do país. serviço de resgate aéreo REGA. O corpo do mergulhador foi localizado por volta das 7.30hXNUMX.

A tarefa de retirar o corpo começou no dia seguinte à sua descoberta, mas foi descrita pela polícia como sendo “particularmente complexa e tecnicamente exigente” e, como tal, passível de levar vários dias e inúmeros mergulhos por mergulhadores especialistas em cavernas.

A operação de recuperação foi complicada pela estreiteza das passagens, a configuração da caverna e a baixa visibilidade debaixo d'água. A identificação formal do mergulhador ainda não havia se mostrado possível, declarou a polícia.

Ticino é o cantão mais ao sul da Suíça e fica principalmente ao sul dos Alpes. Suas atrações para mergulhadores são geralmente associadas à clareza de suas águas para mergulho em rios e lagos.

Também na Divernet: O mergulhador de cavernas Hemphill perdeu-se em Phantom Springs, Corpo encontrado em busca de mergulhador chinês, Mergulhador morre em Cumbria, O mergulhador Jared Hires morre em Plura, na Noruega