Partes do corpo de mergulhadora são encontradas em tubarão

Os restos mortais de uma mergulhadora americana que desapareceu durante um mergulho de barco em uma parte remota da Indonésia parecem ter sido encontrados no estômago de um tubarão — mas seu marido e amigos contestam que tenha sido o animal que causou sua morte e dizem que ela ficaria horrorizada se um tubarão fosse culpado.

Colleen Monfore, 68 anos, foi separada do resto de um grupo de sete mergulhadores por fortes correntes enquanto estava a uma profundidade de cerca de 7 m em Pulau Reong, uma pequena ilha perto de Wetar, no arquipélago de Alor, em 26 de setembro.

O grupo virou em resposta a uma mudança na direção da corrente e à presença de uma corrente descendente, momento em que se acreditava que ainda restava meio tanque de ar.

O guia de mergulho não conseguiu falar com Monfore para ajudá-la a voltar para o barco, e seu desaparecimento motivou uma busca de oito dias na área.

Ilha Reong perto de Wetar (Google Earth)

Em 6 de Outubro, um pescador em Timor-Leste, a cerca de 120 km a sul de Reong e fora do território indonésio, relatou ter matado um tubarão que, segundo ele, parecia estar em perigo, e ter encontrado partes do corpo de uma mulher no seu estômago, juntamente com restos de um wetsuit e maiô.

As autoridades de Timor-Leste colaboraram com o Guarda Costeira e Marítima da Indonésia, mas embora haja indícios de familiares e amigos de que o corpo foi identificado como sendo de Monfore, isso ainda não foi oficialmente confirmado.

Colocando as coisas em ordem

Monfore, mãe de dois filhos, estava em um período de sete semanas férias dive-tour com seu marido Mike. Velhos amigos de Michigan Rick e Kim Sass, que por muitos anos antes de sua aposentadoria foram donos de um centro de mergulho, dizem que Mike Monfore os contatou após a morte de sua esposa em um esforço para esclarecer o registro sobre seu destino.

Eles a descreveram como uma mergulhadora muito experiente e disseram que as correntes durante o mergulho foram consideradas controláveis ​​e que ela provavelmente morreu em consequência de um problema médico não especificado. emitem. Embora fosse possível que um tubarão tivesse consumido seu corpo após a morte, era altamente improvável que a tivesse atacado ou causado sua morte. Ataques de tubarão são raros na área.

“Tubarões têm um estômago adaptado para digestão rápida”, afirmou Kim Sass nas redes sociais. “O estômago contém ácidos fortes e enzimas que quebram a comida rapidamente em partículas menores.

“O corpo de Colleen era identificável. Suas impressões digitais (novamente identificáveis) estão sendo usadas por nossa embaixada dos EUA e pelo governo local como prova de morte. Isso não seria possível se o tubarão a tivesse atacado semanas atrás.”

Sass diz que ela havia realizado pelo menos mil mergulhos com Monfore e que ela era uma excelente mergulhadora. O mergulho de Mike Monfore-computador dados, fotos tiradas no mergulho e depoimentos de outros mergulhadores e do guia de mergulho sugeriram que sua amiga havia morrido em decorrência de um problema médico. emitem.

“Não acredito que tenha sido o ambiente e certamente não um tubarão que acabou com a vida dela”, ela diz. “O marido de Colleen disse que ela ficaria de coração partido se soubesse que um tubarão morreu por causa dela – e que sua morte está dando aos tubarões, mais uma vez, uma má fama.”

Também na Divernet: ALORIEM-SE A SI MESMO, ALOE AQUAMEN