Peixe-agulha voador mata surfista italiano

Uma surfista italiana morreu em um acidente bizarro na Indonésia, quando um peixe-agulha saltou do mar e a atingiu no peito.

O incidente ocorreu na manhã de 18 de outubro, em Masokut, nas Ilhas Mentawai. Situadas na costa de Sumatra, no leste do Oceano Índico, as ilhas são consideradas muito bem avaliadas entre os surfistas.

Giulia Manfrini, 36, de Turim, era surfista e praticante de snowboard instrutor e dirigia uma agência de turismo especializada chamada AWAVE Travel. Ela estava hospedada no Hidden Bay Resort com seu parceiro Max Ferro, que estava no local quando o incidente ocorreu.

Giulia Manfrini e Max Ferro

Manfrini foi trazida para terra e os primeiros socorros foram administrados enquanto ela era levada para um centro médico, mas era tarde demais. O peixe-agulha havia deixado uma ferida de perfuração de 5 cm de profundidade no lado esquerdo do peito e havia, segundo relatos, água do mar em seus pulmões.

“Infelizmente, mesmo com os esforços corajosos de seu parceiro, da equipe do resort local e dos médicos, Giulia não pôde ser salva”, afirmou AWAVE Viagenscofundador da James Colston. “Acreditamos que ela morreu fazendo o que amava, em um lugar que ela amava.”

Os peixes-agulha pertencem à família Belonídeos família e têm um bico longo e estreito cheio de dentes afiados. Os peixes podem crescer até 1m de comprimento e são comumente encontrados em regiões subtropicais, onde se alimentam principalmente de peixes menores, crustáceos e cefalópodes.

Peixe-agulha (Christian Grill)

Capazes de dar pequenos saltos para fora da água a velocidades de até 40 mph – a velocidade de um dardo lançado em uma prancha – os peixes-agulha costumam saltar sobre os conveses de embarcações rasas.

Em algumas regiões do Indo-Pacífico, os peixes-agulha voadores são considerados pelos pescadores tradicionais como um perigo maior do que outras formas de vida marinha.

Quando o bico atinge a carne, ele pode causar ferimentos profundos e pode quebrar dentro da vítima. Embora não haja nenhuma sugestão de que o peixe seja intencionalmente agressivo com humanos, várias mortes e ferimentos graves foram registrados.

Os bicos dos peixes-agulha podem causar danos consideráveis

No início de 2024, um pescador filipino de 59 anos foi perfurado no estômago por um peixe-agulha saltador ou balo na Ilha Panay e morreu devido à perda de sangue antes de chegar ao hospital.

Também na Divernet: PEIXE-ESPADA FICA PRESO EM MERGULHADOR – A 222M