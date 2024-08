De vítima de mordida de tubarão a atleta paraolímpico – em 15 meses

Em maio do ano passado, Ali Truwit, de 22 anos, estava mergulhando com snorkel em um barco nas Ilhas Turks e Caicos com uma colega nadadora da equipe da Universidade de Yale, Sophie Pilkinton.

Os amigos estavam aproveitando o feriado para comemorar a formatura – mas nesse momento a viagem tomou um rumo sombrio.

A área não era conhecida por tubarões, mas o que mais tarde se pensou ter sido um tubarão-touro de repente se aproximou “e começou a nos atacar, a bater-nos agressivamente e a bater-nos por baixo”, como disse Truwit à NBC News.

“Nós lutamos, empurramos e chutamos, mas rapidamente ele colocou minha perna na boca. E a próxima coisa que percebi foi que ele havia arrancado meu pé e parte da minha perna com uma mordida.”

No entanto, agora, apenas 15 meses após o encontro traumático, Truwit prepara-se para competir em três corridas internacionais com a equipa dos EUA nos Jogos Paraolímpicos de Paris.

Enquanto o tubarão circulava, foi o treinamento de natação de Truwit que veio à tona. “Tomamos a decisão em uma fração de segundo de nadar para salvar nossas vidas, cerca de 75 metros em mar aberto de volta ao barco”, disse ela.

As duas mulheres conseguiram chegar à segurança do navio onde Pilkinton, numa ação que Truwit credita por ter salvado sua vida, estancou o sangramento com um torniquete.

Ela foi levada às pressas para o hospital para tratamento de emergência antes de ser levada de volta aos EUA para uma cirurgia. Ela passou por três operações: duas em Miami para combater a infecção e depois em Nova York, em seu aniversário de 23 anos, sua perna esquerda foi amputada abaixo do joelho.

Flashbacks angustiantes

Parte da reabilitação de Truwit envolveu trabalho na piscina, e ela foi ajudada por seu ex-técnico de natação da faculdade, Jamie Barone. Voltar para a água, até mesmo para a piscina da família em Darien, Connecticut, mostrou-se psicologicamente desafiador no início, porque a imersão e os sons de respingos desencadeariam flashbacks angustiantes do encontro com o tubarão.

Descrevendo Truwit como “a trabalhadora mais esforçada que já conheci”, Barone diz que nunca perdeu um dia de treino, com os flashbacks e o desconforto diminuindo à medida que ela trabalhava.

Embora seu objetivo inicial fosse simplesmente aprender a usar sua perna protética e recuperar as forças, em dezembro Truwit estava nadando estilo livre e costas no Campeonato Nacional de Natação Paraolímpica dos EUA em Orlando, Flórida – e ganhou uma medalha.

As ideias de competir nas Paraolimpíadas de Los Angeles em 2028 deram lugar a um impulso mais ambicioso rumo a Paris em 2024.

Ainda nadando competitivamente – Ali Truwit

Truwit nadou este mês de abril os 400m livres, na categoria S10 para nadadores com deficiência física que afeta uma articulação, numa competição internacional em Portugal. Então, nas seletivas no final de junho, ela venceu as provas que a qualificaram para a equipe paraolímpica dos EUA – os 400m e 100m livres e 100m costas.

Tornando-se seguro para a água

Truwit também encontrou tempo para lançar uma fundação chamada Stronger Than You Think. “Compreendi como as próteses são caras e quão pouco são cobertas pelo seguro”, diz ela. “Também me lembrei de como ser um nadador competente era fundamental para minha sobrevivência.

"Eu comecei Mais forte do que você pensa para ajudar as pessoas que necessitam de assistência financeira com as suas próteses, bem como para ajudar as pessoas a terem água segura.”

Chamando o nadador de “inspirador”, o governador de Connecticut designou amanhã (28 de agosto), dia de início das Paraolimpíadas, como o Dia de Ali Truwit no estado.

“Sou o único que fui atacado por um tubarão, mas não sou o único que todos passamos por dificuldades, traumas e momentos difíceis na vida e todos temos a capacidade de nos levantarmos”, disse Truwit à NBC.

Também na Divernet: 'EVENTO FREAK': SNORKELLER JOGA MORDIDA DE TUBARÃO, TUBARÃO-BRANCO OCEÂNICO MORDE MERGULHADOR LIVRE COMPETITIVO, AS INVESTIGAÇÕES DE STUART COVE APÓS MORDIDAS DE TUBARÃO MENINO, MENOS MORDIDAS DE TUBARÃO SIGNIFICA MENOS TUBARÕES?