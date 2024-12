Família de menina quer respostas sobre morte de mergulhador nas Maldivas

A família de uma estudante britânica-cingapuriana que morreu em um incidente envolvendo uma hélice de barco durante uma excursão escolar de mergulho com snorkel há quase dois meses ainda está esperando uma explicação das autoridades das Maldivas sobre o que aconteceu.

A morte de Jenna Chan, de 15 anos, em 8 de novembro, foi relatada em Divernet. Ela estava participando de um projeto de mergulho com snorkel com uma instituição de caridade registrada na Grã-Bretanha. Programa de Pesquisa de Tubarão-Baleia das Maldivas, acompanhado por outros alunos da escola St Joseph's Institution (SJI) International de Cingapura em uma viagem liderada pelo diretor da escola.

SJI students had visited the Maldives the previous year for “deep-sea snorkelling and resilience aulas” that formed part of the school’s compulsory Prêmio Nacional de Realização Juvenil treinamento, equivalent to the Duke of Edinburgh Award in the UK.

'Silêncio das Maldivas'

O incidente fatal ocorreu entre o Lux Maldives Resort e Dhidoo, no Atol de South Ari. Jenna foi declarada morta ao chegar ao Dhigura Health Centre, com a polícia prometendo conduzir uma investigação.

“Houve silêncio por parte do governo das Maldivas e todas as notícias sobre ela cessaram”, escreve Alice Chan, 17, numa GoFundMe página iniciada para sua irmã mais nova. “As circunstâncias que levaram à sua morte repentina e à negligência da empresa são realmente chocantes para nossa família e seus amigos adolescentes, que testemunharam sua morte.

Jenna Chan no aeroporto

“Por favor, ajude-nos a nos apoiar durante este momento difícil para nossa família e entes queridos, e espalhe a palavra sobre o caso dela. Todas as doações irão para nossa luta por Jenna e proteção de todas as futuras crianças e turistas, fornecendo aos nossos advogados das Maldivas os honorários advocatícios e apoio financeiro para assumir mais casos como este. Justiça para Jenna.” O site arrecadou até agora £ 5,160 de uma meta de £ 10,000.

Política de não usar telefones

De acordo com o grupo, Jenna e seus amigos foram instruídos a entrar no mar pouco antes do motor do barco ser ligado e a embarcação deu ré em direção a eles, arrastando-a para baixo da superfície.

Os pais de Jenna, Alan Chan e Jennifer Liauw, disseram à imprensa que não conseguiram entrar em contato com a filha durante a viagem porque a escola impôs uma política de não usar telefones.

Eles alegam que as autoridades das Maldivas não conseguiram oferecer a oportunidade de uma Post-mortem exame do corpo de sua filha após o incidente, e que depoimentos de testemunhas de outros alunos e professores não foram compartilhados com eles, levando-os a acreditar que “nenhuma investigação real” estava sendo realizada.

Eles também se referiram a uma “cadeia de erros” que alegam ter ocorrido durante a viagem. “É quase Natal e ainda não temos respostas”, disse Alan Chan. “Queremos saber o que aconteceu.”

