A morte mais recente de um mergulhador em Malta gera pedidos de primeiros socorros

Um instrutor de mergulho muito conhecido na comunidade de mergulho maltesa morreu após um incidente na costa de Ċirkewwa por volta das 9h da manhã de domingo, 30 de junho.

Após passar por dificuldades, Dione Galdes, de 59 anos, foi levado para a praia, onde foi feito um chamado de emergência, segundo a polícia. Fontes não oficiais relataram que o incidente inexplicável ocorreu durante uma entrada na praia, em profundidade não superior a 2 metros.

Galdes foi tratado no local antes de ser levado de ambulância para o Hospital Mater Dei em estado descrito como grave, e sua morte foi anunciada lá na manhã seguinte.

Descrito como “amplamente respeitado na comunidade de mergulho”, Galdes veio da vila de Iklin e foi um membro de longa data do Calypso Sub-Aqua Club, filial da BSAC de Malta.

“Dione não era apenas um instrutor de mergulho habilidoso, mas também um mentor confiável, um conselheiro generoso e um verdadeiro companheiro para todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, declarou o presidente do clube, Dr. Andrew P Zammit.

“Sua natureza calma e acessível o tornava fácil de trabalhar, e sua paixão pelo mergulho só era igualada por sua dedicação em compartilhá-la com os outros.”

As investigações policiais estão em andamento e a morte de Galdes é objeto de uma investigação magistral.

Petição de Ċirkewwa

Ċirkewwa é um local popular no extremo norte de Malta, com atrações que incluem o Rozi naufrágio de rebocador.

Um mergulhador holandês morreu e outros 17 foram resgatados em março de 2024, quando ventos fortes criaram condições perigosas de saída, resultando em uma das maiores operações de resgate de mergulhadores em Malta. E em outubro passado, um mergulhador britânico de 66 anos morreu. depois de se sentir mal durante um mergulho em Ċirkewwa.

Pouco depois da morte de Galdes, o site da comunidade de mergulho de Malta Informações sobre mergulho estava repetindo seus apelos anteriores para que duas salas de propriedade da Transport Malta em Ċirkewwa fossem convertidas em um centro de primeiros socorros.

Na ausência de tal instalação, Galdes foi obrigado a receber tratamento de emergência em uma calçada com calor de 40°C por quase meia hora, alegou, à vista de outros mergulhadores e transeuntes — muito parecido com o que ocorreu com o mergulhador britânico no ano anterior.

Em maio, a Diving Info enviou uma petição solicitando ao governo um centro de primeiros socorros, exigindo que seu projetado “Parque Marinho Cirkewwa” deixasse de ser “simplesmente um golpe de marketing para se tornar um parque marinho realmente valorizado e bem administrado.

“Apesar de quatro anos e mais de 600,000 euros gastos desde o anúncio oficial, o parque marinho nem sequer existe formalmente”, diz o Diving Info.

Dificuldades respiratórias

No mesmo domingo, no Havaí, Greg Durocher, de 51 anos, que estava visitando o Colorado, morreu após um mergulho introdutório realizado com outros membros da família.

Durocher passou quase 40 minutos na água perto do Parque da Praia de Waiolena, um local conhecido por suas formações rochosas de lava e vida marinha. Ele emergiu reclamando de dificuldade para respirar e logo perdeu a consciência, de acordo com o Departamento de Polícia do Havaí.

Waiolena Beach Park (Dronepicr)

Em terra, o divemaster e seus familiares aplicaram RCP antes da chegada dos paramédicos e Durocher foi levado ao hospital, mas morreu logo após a admissão. Uma investigação está em andamento.

Outro mergulhador de praia, de 26 anos, também morreu no Havaí em 30 de junho, mas durante um mergulho noturno. Presume-se que ele estivesse praticando mergulho livre.

O homem, não identificado, desapareceu na praia de Kaakaaniu, na ilha de Kauai, por volta das 9.20hXNUMX. Seus companheiros disseram à polícia que ele havia sido arrastado pela correnteza e buscas foram iniciadas até que o homem foi encontrado inconsciente na água, pouco antes da meia-noite.

Agentes da Guarda Costeira o trouxeram para terra, mas ele foi declarado morto no local.

