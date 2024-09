Recuperação de linha termina em morte de mergulhador e barco afundado

Tudo começou com um ato de caridade, quando um mergulhador solitário supostamente saiu em uma missão para remover uma linha que ameaçava se enroscar em um naufrágio - e terminou com sua morte e o naufrágio de um barco de resgate em condições de água desafiadoras.

O corpo de Patrick Kelly, de 72 anos, de Winthrop Harbor, Illinois, foi recuperado dos destroços do navio a vapor a 36 metros de profundidade Wisconsin no Lago Michigan na manhã de 11 de setembro.

O mergulhador foi dado como desaparecido por sua esposa na manhã anterior, depois que ele não retornou ao barco até às 11.30h1881, como esperado. O naufrágio com casco de ferro, construído em 1929 e afundado em 10, fica a XNUMX km da costa sudoeste do lago, perto da divisa de Illinois/Wisconsin em Pleasant Prairie.

Foi lançada uma operação de busca e salvamento nas proximidades do naufrágio, envolvendo o US Coast Guard, Escritório do xerife do condado de Kenosha e equipes da polícia e do corpo de bombeiros de Pleasant Prairie, usando equipamento de sonar e vários ROVs.

'Cuidador do naufrágio'

Por volta das 5h daquela tarde, as condições climáticas adversas no lago fizeram com que o que agora era considerado uma operação de busca e recuperação tivesse que ser suspensa até o dia seguinte.

Bem antes disso, porém, por volta das 2.30hXNUMX, o barco de mergulho e resgate da Associação de Incêndio e Resgate do Condado de Kenosha começou a fazer água e foi forçado a enviar seu próprio sinal de socorro.

Outros barcos responderam e os oito tripulantes foram resgatados junto com a maior parte de seus equipamentos antes que o navio afundasse a uma profundidade de 20m, a cerca de 3km do Wisconsin local do naufrágio. A associação disse que estaria trabalhando com o Departamento de Recursos Naturais do estado para recuperar seu barco.

Parentes de Kelly disseram à imprensa que ele era um mergulhador experiente que havia mergulhado Wisconsin muitas vezes antes, e se considerava um “zelador do naufrágio”. Ele disse que havia planejado recuperar a linha por medo de que pudesse colocar outros mergulhadores em perigo.

