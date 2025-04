Mais incêndios em barcos de mergulho assolam a Tailândia

Dois incêndios em motores de barcos de mergulho ocorreram em dias consecutivos no sul da Tailândia, embora todos os passageiros e tripulantes envolvidos tenham sido resgatados.

No incidente mais recente, 18 turistas, passageiros tailandeses e oito tripulantes tiveram que usar um bote salva-vidas no Mar de Andamão nas primeiras horas de ontem (12 de abril).

O navio, o aço de 35m DiveRACE Classe E, trouxe mergulhadores ao Parque Nacional Khao Lak e ancorou durante a noite, pronto para visitar os destroços da draga de mineração de estanho da década de 1980 Boonsung e o recife de coral ao redor no dia seguinte. O local do naufrágio fica a cerca de 24 km do Píer Thap Lamu, na província de Phangnga, ao norte de Phuket.

Às 3.30hXNUMX, uma grande quantidade de fumaça foi detectada saindo da praça de máquinas da embarcação. Segundo o operador, a tripulação acionou extintores de incêndio no gerador que identificou como a fonte do incêndio.

No entanto, havia muita fumaça para que eles pudessem controlar a situação, e foi decidido evacuar os hóspedes e a tripulação para os botes salva-vidas e informar a Marinha.

Combatendo o incêndio (Centro de Informações de Phuket)

O barco de mergulho queimado (Centro de Informações de Phuket)

Um navio de vida a bordo próximo, Raga da Smile Dolphin Diving, chegou e levou os hóspedes e a tripulação a bordo, todos supostamente ilesos. Eles foram transferidos para o Píer de Thap Lamu.

“Faremos o nosso melhor para ajudar os afetados e continuaremos a garantir a responsabilização”, disse o DiveRACE operador em uma declaração pública. Uma investigação oficial estaria em andamento.

Heróis locais

No dia anterior (11 de abril), ocorreu um incêndio na popa de um barco comercial menor, o Ao Subpiti, quando seu motor explodiu em chamas.

O barco retornava de uma viagem de mergulho com snorkel em Koh Kood, do outro lado do país, na província oriental de Trat, no Golfo da Tailândia. Levava uma família tailandesa de quatro pessoas – duas crianças e seus pais – hospedada no Koh Kood Cabana Resort.

O timoneiro Manawat Bialy, de dezesseis anos, sofreu queimaduras graves nos braços e no rosto quando o motor explodiu perto de onde ele estava trabalhando, mas mesmo assim ele teria ido ajudar a colocar a família em segurança na água antes de tentar apagar o fogo.

O flamejante Aor Subpiti

Ele e o capitão Supawat Rojanamol, de 18 anos, acabaram tendo que desistir de tentar conter o incêndio. Um barco de pesca que passava e equipes de emergência resgataram a família, e a tripulação foi levada ao hospital para tratar das queimaduras.

Os serviços de emergência foram alertados por volta das 11.40hXNUMX, e as autoridades comentaram que o incêndio parecia ter sido acidental e que o motor do barco atendia aos padrões de segurança exigidos.

O operador do barco, Angkana Apibansri, agradeceu aos socorristas pela rápida resposta e os dois tripulantes, aclamados localmente como heróis por sua reação, devem se recuperar totalmente.

O incidente de Ko Tao

Incêndio no David John (Escritório de Relações Públicas da Província de Surat Thani)

Os dois últimos incidentes ocorreram menos de um mês depois que a mochileira londrina Alexandra Clarke, de 26 anos, desapareceu quando o barco de mergulho fretado David John pegou fogo e afundou.

Clarke era um dos 22 turistas e tripulantes do navio quando o incêndio começou na manhã de 16 de março, a cerca de 10 km da costa de Ko Tao, no lado oeste do Golfo da Tailândia.

Acredita-se que ela estava no banheiro da popa após retornar de um mergulho no local de South-west Pinnacle quando o incêndio começou por volta das 10h.

Segundo a polícia, o tanque de combustível do barco transbordou durante o reabastecimento, e o vapor foi inflamado por uma faísca quando o motor foi ligado. O fogo se espalhou rapidamente pela casa de máquinas, enquanto os mergulhadores e a tripulação saltavam para o mar. Eles foram resgatados pelas tripulações de barcos particulares, alertadas por um chamado de emergência.

O navio acabou afundando e o capitão e o tripulante que estava enchendo o tanque foram acusados ​​de negligência. O incidente foi relatado na época on Divernet.

Pausa para nadar

E estes não são os únicos incidentes envolvendo barcos turísticos com problemas de motor na Tailândia no último mês. Uma explosão e um incêndio ocorreram no motor do barco bimotor de Phuket. Thanamarin 555 em 31 de março, enquanto os passageiros nadavam na ilha particular de Mai Thon.

O barco estava a caminho de Ko Phi Phi levando três tripulantes e 33 turistas, a maioria russos, e seu guia, e durante o intervalo para natação o capitão teria descoberto uma falha no motor.

Ele havia encomendado um barco substituto para continuar a viagem quando a explosão ocorreu. Ele, juntamente com um engenheiro e outro membro da tripulação, ficaram feridos, enquanto três turistas e seu guia foram atingidos por estilhaços. Um barco de patrulha do porto acabou apagando o fogo enquanto os feridos eram levados ao hospital.

Phuket, em particular, tornou-se associada a incidentes envolvendo barcos de turismo, de acordo com a imprensa local, levando as autoridades locais a intensificar um programa de inspeções aleatórias em 2024.

De acordo com o eBook da Digibee Examinador da Tailândia o mês de abril, quando o país celebra seu movimentado festival aquático de Ano Novo (Songkran), vê regularmente os incidentes rodoviários e de barco aumentarem em até 50%.

