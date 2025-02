Morte de músico em mergulho: problema de regulagem ou doença relacionada ao álcool?

O veredito final é esperado para maio, após a conclusão de um inquérito extenso sobre a morte de um produtor musical britânico durante um mergulho na Austrália em 2019.

O legista está analisando as evidências, depois que os últimos dias da audiência da semana passada se concentraram no obstáculo dos registros de manutenção perdidos do regulador de aluguel usado pelo mergulhador.

Karl Bareham, 37, morreu em um mergulho em Byron Bay, perto de Brisbane, em Nova Gales do Sul. Um Inquérito no Reino Unido em março de 2020 foi adiada, conforme relatado na época em Divernet, depois que o legista de Suffolk soube que as autoridades australianas ainda estavam investigando o equipamento de mergulho que Bareham estava usando e as circunstâncias que cercaram o incidente.

O que deveria ser uma audiência de cinco dias começou no tribunal do legista de Sydney em dezembro de 2024 e só agora foi concluída após uma extensão, com a questão de se o equipamento de mergulho defeituoso ou as condições de saúde subjacentes relacionadas ao alcoolismo foram responsáveis ​​pela morte de Bareham. Os procedimentos foram relatados no Guardian.

Ex-guitarrista, Bareham tornou-se produtor e engenheiro de som do cantor e compositor canadense Dallas Green e seu grupo. Cidade e Cor. Ele morou em Toronto por 16 anos.

Eles chegaram à Austrália para uma apresentação no Festival de Brisbane no final do mês, e o mergulho recreativo de barco foi marcado para o dia seguinte, 24 de setembro.

Bareham estava fisicamente fora de forma e, em geral, deprimido, embora de bom humor ao chegar, foi o que foi dito ao legista adjunto do estado de NSW, David O'Neil.

Qualificado pela PADI, o produtor já havia realizado 21 mergulhos e feito um curso de atualização no centro de mergulho PADI 5* Sundive Byron Bay naquela manhã antes de seguir 2.5 km da costa para mergulhar na reserva natural Nguthungulli Julian Rocks.

Era um dia calmo e ensolarado. Tanto o motorista de Bareham quanto a guia de mergulho Yuko Inagaki disseram que detectaram álcool em seu hálito, mas o legista foi informado de que, embora ele pudesse estar de ressaca ou afetado pelo jet-lag, ele não parecia ter sido afetado negativamente. A Sundive teria uma política de proibição de álcool para mergulhadores.

O mergulho fatal

Inagaki inicialmente guiava dois pares de amigos, um dos quais era Bareham e o instrutor de Sundive Andrew Nieuwenhof.

Nieuwenhof disse que não notou álcool no hálito de Bareham nem o considerou embriagado e relatou que ele foi zeloso ao verificar seu equipamento, incluindo seu regulador.

Ao chegar ao fundo do mar, Nieuwenhof olhou para cima e viu Inagaki ajudando Bareham com aparentes problemas de equalização. O instrutor, portanto, foi para o local do berçário com o outro par de amigos, sabendo que Inagaki estava com Bareham, e na próxima vez que ele se virou para verificar, viu o par ascendendo.

Inagaki confirmou que Bareham havia indicado que estava tendo dificuldade em equalizar na descida e depois com seu controle de flutuabilidade, mas depois que ela forneceu assistência, ele sinalizou OK.

Eles tinham ido para o Berçário, mas na próxima vez que Inagaki viu Bareham, ele estava deitado a 4m de distância, de bruços, no fundo do mar, parcialmente obscurecido por uma pedra. Ela nadou até lá e viu que o regulador dele estava fora da boca.

Inagaki tentou, sem sucesso, restabelecer o regulador e moveu Bareham para cima para fazer uma subida de emergência. Tentativas de ressuscitá-lo na superfície falharam e ele foi declarado morto na praia de Pass por volta do meio-dia.

A Passagem, Byron Bay (Andy Hay)

Manutenção de reguladores

Uma testemunha especialista em mergulho disse no inquérito que, embora todos precisassem saber quem era seu colega, o sistema não falhou porque Inagaki efetivamente assumiu esse papel de Nieuwenhof, e não houve separação do grupo.

O legista ouviu que o segundo estágio do Mares que Bareham havia alugado da Sundive tinha as alças do bocal rasgadas. Não estava claro se elas haviam sido danificadas antes do mergulho, embora Inagaki não achasse isso. O mergulhador poderia tê-las mordido se tivesse sofrido uma convulsão.

Um mergulhador da polícia descobriu que o esforço de abertura do regulador era anormalmente alto e disse que era significativamente mais difícil respirar em profundidades acima de 9 m, o que tornava o mergulho inseguro.

Um técnico de serviço avaliou o esforço de rachadura como quase o dobro do limite inferior recomendado e rejeitou a sugestão da Sundive de que isso poderia ter sido causado posteriormente por sal ou areia da praia.

Um registro de equipamento da Sundive de quase cinco meses antes da fatalidade observou que o segundo estágio estava vazando, mas havia sido ajustado manualmente por Stephanie Rings, uma funcionária da Sundive que não era uma técnica qualificada, tendo concluído apenas metade do curso aprovado pela Mares.

Rings afirmou que havia sido treinada pelo técnico certificado e subcontratado da Sundive, Tom Hughes, e que ele estava supervisionando seu trabalho de manutenção na época, embora Hughes, falando em nome da empresa, tenha negado tê-la treinado ou supervisionado seu trabalho.

Rings disse que já havia realizado a rotina no regulador de Bareham cerca de 20 vezes antes, sem nenhum problema.

Os reguladores Mares exigiam manutenção a cada 100 mergulhos ou anualmente, com uma manutenção principal a cada 200 mergulhos ou dois anos. Os reguladores da Sundive eram revisados ​​uma vez por ano, mas a empresa rejeitou como "muito improvável" a sugestão de que eles poderiam ser usados ​​até 200 vezes durante esse período.

Hughes confirmou que os registros de manutenção da Sundive eram imprecisos em termos de quando e com que frequência um item de equipamento havia sido usado.

Logo após a morte de Bareham, o codiretor do Sundive, David Robinson, forneceu à polícia uma fotografia de uma única página do registro de serviço do regulador. Ela mostrou que Rings havia ajustado o regulador de Bareham em 2 de maio de 2019.

No entanto, a Sundive não conseguiu mostrar ao tribunal o diário de bordo completo e ele não foi encontrado no centro de mergulho. O próprio advogado de Rings queria saber por que nenhuma prova foi fornecida de que o regulador não havia sido reparado novamente desde o início de maio.

Robinson não deu nenhuma explicação quando o legista perguntou se ele havia ocultado os registros do inquérito.

Opiniões médicas

Testemunhas médicas especialistas sentiram que, embora o trabalho respiratório pudesse ter sido elevado no regulador de aluguel, ele teria sido administrável para a maioria dos mergulhadores e que Bareham teria conseguido emergir se esse fosse seu único problema.

O nível de álcool no sangue do mergulhador foi encontrado equivalente a duas doses, possivelmente da noite anterior.

Três médicos que prestaram depoimento concordaram que o alcoolismo de Bareham e a doença relacionada o tornaram suscetível a um evento médico desencadeado enquanto estava submerso, mas suas teorias quanto à causa real da morte variaram de edema pulmonar por imersão (IPO) a uma convulsão por síndrome de abstinência alcoólica que levou ao afogamento.

Bareham teria tido doença hepática causada por excesso de bebida e também pode ter sofrido de cardiomiopatia ou doença do músculo cardíaco, o que o tornou mais suscetível a IPO (afogamento interno). Isso o teria deixado hipóxico e, então, inconsciente.

O mergulhador ficou incapacitado tão repentinamente que foi considerado provável que ele tenha se afogado após um evento cardíaco repentino ou convulsão, o que o fez retirar ou perder acidentalmente seu regulador em pânico.

None