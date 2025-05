Pipeline: Podcast Left To Die investiga escândalo de mergulho

O caso chocante dos quatro mergulhadores profissionais que foram sugados para um oleoduto de 75 cm de diâmetro na ilha caribenha de Trinidad no início de 2022, e as consequências contínuas desse evento, são o assunto de um podcast lançado esta semana, intitulado Pipeline: Deixado para Morrer.

Já estão disponíveis o episódio 1, que descreve os eventos e apresenta os parentes dos homens, e o episódio 2, baseado em uma primeira entrevista gráfica com Christopher Boodram, o mergulhador que sobreviveu à tragédia, e uma gravação de áudio GoPro de seus colegas presos.

O episódio 3 do que é descrito como uma investigação em tempo real estreia em 29 de maio e começa a se aprofundar na política obscura por trás do fracasso no resgate dos mergulhadores, incluindo uma entrevista com o ex-procurador-geral de Trinidad e Tobago, Anand Ramlogan, que representa Boodram.

Indignação nacional

O incidente fatal ocorreu em 25 de fevereiro de 2022 e a notícia gerou, assim como uma acompanhamento dois anos depois, sobre a luta dos familiares por justiça, continuam entre as páginas mais visitadas do Divernet.

No entanto, como aponta a criadora do podcast DMG Media, a cobertura internacional do que muitos em Trinidad passaram a considerar um ultraje nacional permaneceu silenciosa. A DMG contrasta o incidente com histórias subaquáticas, como a da caverna tailandesa inundada e a Titan submersível, o que desencadeou tentativas de resgate internacionais altamente divulgadas e dispendiosas.

A equipe de soldadores subaquáticos usou mergulho autônomo para chegar a um habitat subaquático de 5 m de profundidade para realizar reparos no oleoduto quando um plugue de segurança abriu repentinamente, causando um poderoso efeito de vácuo.

Os mergulhadores foram sugados para dentro do tubo e alguns podem ter sobrevivido por mais de 30 horas em seu ambiente apertado e oleoso, sem saber nem para que lado estavam olhando.

Mergulhadores entre seus parentes tentaram o próprio resgate, mas com a ajuda de tanques de ar, Boodram conseguiu escapar em segurança, tendo prometido aos outros que receberia ajuda. Isso, ele ficaria chocado ao descobrir depois de deixar a UTI, nunca se concretizou.

Os mergulhadores na manhã do mergulho, da esquerda para a direita: único sobrevivente Christopher Boodram, Kazim Ali Jr, Yusuf Henry, Rishi Nagassar e Fyzal Kurban

'Resgate bloqueado'

No podcast, a jornalista investigativa Isabelle Stanley explora por que as tentativas de resgatar os homens parecem ter sido ativamente bloqueadas por partes interessadas na ilha caribenha dependente de petróleo.

Os mergulhadores trabalhavam para a empresa de serviços LMCS, administrada pelo pai de uma das vítimas fatais e contratada para a tarefa do oleoduto pela empresa estatal de petróleo Paria Fuel Trading, que posteriormente se recusou a assumir a responsabilidade pelas mortes.

Em 2024, a Comissão de Inquérito de Trinidad e Tobago concluiu que "pouca ou nenhuma tentativa de resgatar" os mergulhadores havia sido feita e que a condução do incidente pela Paria havia sido criminalmente negligente, sugerindo que a empresa deveria enfrentar uma acusação de homicídio culposo corporativo.

A Pipeline O podcast “expõe a verdade por trás deste evento catastrófico – uma história que quase não foi noticiada em jornais internacionais até agora”, afirma a DMG Media. “Tentativas de resgate foram ativamente impedidas pela estatal petrolífera, com policiais armados enviados ao local para reprimir possíveis socorristas.”

A DMG acrescenta que as evidências acumuladas apontam para "negligência corporativa, interferência política e um encobrimento contínuo". Acompanhar a história "nos levou a contratos lucrativos, padrões de segurança insatisfatórios e relações políticas secretas — e a uma pergunta: por que esses mergulhadores foram abandonados para morrer?"

Pipeline: Deixado para Morrer is disponíveis aqui e pode ser encontrado em todas as plataformas de podcast.

Também sai na próxima semana (27 de maio) um documentário de TV sobre os condenados Titan submersível, Implosão: O Desastre do Submarino Titanic. Será transmitido pela BBC Two e estará disponível no BBC iPlayer.

