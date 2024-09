Consultor de maconha suspenso após morte de mergulhador em Malta

Dois mergulhadores poloneses com rebreather do Reino Unido morreram em Malta após um incidente de mergulho em naufrágio em 6 de julho – e agora as circunstâncias da morte de um deles, Krzysztof Białecki, foram questionadas com a suspensão de um consultor de mergulho e medicina hiperbárica no Hospital Mater Dei.

Białecki, 48, foi o fundador da empresa sediada em Londres Exploradores de mergulho, o maior clube de mergulho polonês para expatriados do Reino Unido, e ele estava tentando ajudar um colega, Dominik Dubaj, de 45 anos, que teve dificuldades ao mergulhar a 65 m de profundidade. polinésio ao largo do ponto mais oriental de Malta.

Ambos os homens tiveram que fazer subidas rápidas e perderam paradas de segurança em um incidente fatal que foi posteriormente relatado em Divernet.

Agora, foi relatado que o consultor não identificado decidiu voltar para casa da unidade hiperbárica do hospital e deixou apenas um estagiário júnior para monitorar a recuperação de Bialecki.

A alegação é sustentada pelo Tempos de Malta, que relata que o Ministério da Saúde de Malta confirmou a suspensão do consultor enquanto aguarda o resultado de um inquérito magistral sobre a morte de Białecki.

Totalmente consciente e alerta

Os dois mergulhadores feridos foram resgatados de seu barco fretado por um navio de resgate das Forças Armadas de Malta, trazidos para terra e transferidos de ambulância para Mater Dei, perto da capital Valletta. Dubaj morreu lá logo após a chegada.

Bialecki teria sofrido de doença de descompressão, mas estava "totalmente consciente e alerta" ao entrar na câmara para tratamento, a ponto de ter feito um sinal de positivo para um funcionário visitante do centro de mergulho naquela tarde.

Acreditava-se que ele estava respondendo bem ao tratamento e a caminho da recuperação, mas às 7.10hXNUMX daquela noite ele foi repentinamente declarado morto.

Dizem que a morte de Bialecki foi a primeira envolvendo um mergulhador totalmente consciente a ocorrer na unidade hiperbárica desde 1985 – e o incidente antigo ocorreu enquanto as instalações da câmara ainda estavam em desenvolvimento.

Associação de Escolas Profissionais de Mergulho de Malta (PDSA) teria solicitado ao Ministério do Turismo uma investigação interna sobre o que aconteceu na unidade, em um esforço para tranquilizar a comunidade de mergulho em geral.

De acordo com Times of Malta, o consultor de mergulho e hiperbárico possui diplomas de medicina de mergulho da África do Sul e do Reino Unido e atua como testemunha especialista em incidentes de mergulho.



