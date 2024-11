Prop mata estudante em viagem com tubarão-baleia

Uma estudante de 15 anos de Cingapura que visitava as Maldivas para participar de um projeto de pesquisa sobre tubarões-baleia com sua escola morreu após ser atingida por uma hélice de barco. Ela e seu grupo tinham acabado de entrar no mar em snorkels.

Jenna Chan estava em uma viagem com sua escola, St Joseph's Institution (SJI) International, acompanhada de familiares e de uma equipe liderada pelo diretor da escola.

A polícia disse ontem (8 de novembro) que o incidente ocorreu perto da ilha de Dhigura, no Atol de Ari do Sul, cerca de 100 km a sudoeste da capital Male. Jenna foi levada ao Centro de Saúde de Dhigura, mas foi declarada morta na chegada. Nenhum detalhe do incidente estava disponível e a polícia está agora conduzindo uma investigação.

Os tubarões-baleia podem ser vistos durante todo o ano no atol, e os alunos do SJI também visitaram as Maldivas em novembro anterior para “mergulho de snorkel em alto mar e resiliência aulas”. A expedição fez parte do Prêmio Nacional de Realização Juvenil (Prêmio Duque de Edimburgo no Reino Unido), que é obrigatório para alunos a partir do 9º ano na escola.

