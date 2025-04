Mergulhador profissional com raciocínio rápido salva piloto de incêndio

An Australian scuba instrutor has been hailed as a hero after rescuing the pilot of a gyroplane that crash-landed on Fraser Island, aka K'Gari, em Queensland.

Giroplanos são pequenas aeronaves que utilizam um rotor sem propulsão para sustentação e uma hélice traseira para propulsão. O incidente ocorreu em condições calmas por volta do meio-dia de ontem (18 de abril).

Mark Davies, owner-instrutor at Mergulhos de Karma, viu o giroplano voar baixo e atingir a praia a apenas 50 m de sua posição em Moon Point, na costa oeste da ilha.

Ele trabalhava como marinheiro com um grupo de mais de 40 turistas de observação de baleias em um navio da Whalesong Cruises. A tripulação e os convidados estavam embarcando novamente no barco para partir quando o giroplano desceu, quase os atingindo.

Respondente rápido Mark Davies

Davies disse que o giroplano soou como se estivesse com pouco combustível. Ele quicou uma vez na areia antes de parar e explodir em chamas. Ele correu para socorrer o piloto, que havia caído do avião com o impacto.

O mergulhador conseguiu arrastar a vítima, supostamente um homem com quase 50 anos, para longe dos destroços, apesar das chamas e da fumaça que subiam acima deles.

Naquele momento, o piloto parecia estar inconsciente, mas Davies verificou se ele respirava e, mais tarde, recuperou a consciência e já estava falando quando os serviços de emergência chegaram. Davies avaliou que o pouso na areia fofa poderia ter salvado sua vida.

A cena na praia (LifeFlight)

Enquanto Davies atendia o piloto, a tripulação do barco usou um extintor para apagar o incêndio. LifeFlight A equipe aeromédica e os paramédicos do Serviço de Ambulância de Queensland trataram o piloto com ferimentos na coluna, tórax e membros. Ele foi transportado de helicóptero para um hospital em Brisbane em estado estável.

Davies has been diving in various parts of the world since 2011 and is a PADI IDC Staff Instrutor and, reflecting a more recent passion, a Freedive Instrutor.

“Um grande agradecimento ao nosso marinheiro, Mark da Karma Dives, que não hesitou em ajudar”, postou Cruzeiros Whalesong proprietária Rebecca Greenshields. "Ele é um herói, pois o resultado poderia ter sido muito pior se ele não estivesse lá para ajudar!"

