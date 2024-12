Multa recorde para empresa que abandonou adolescente sozinha no primeiro mergulho

A morte de um jovem de 18 anos em seu primeiro mergulho autônomo resultou na maior multa trabalhista da história do estado americano de Minnesota – totalizando mais de US$ 730,000 (£ 576,000).

Joe Anderson morreu em 21 de maio enquanto mergulhava para limpar ervas daninhas do Lac Lavon, um lago de pesca em Apple Valley, para a Your Lake Aquatic Plant Management, uma empresa de Columbia Heights. O incidente fatal foi relatado on Divernet em junho.

Estudante da Bethel University com planos de estudar administração no Arizona no final do ano, Anderson estava trabalhando durante as férias de verão com outros cinco funcionários da Your Lake.

Lago Lavon (Dave Schaffhausen/Google)

Ele havia sido enviado para limpar ervas daninhas e outros detritos em profundidades de 3 a 5 m, mas quando os outros mergulhadores emergiram, perceberam que suas bolhas de escape não podiam ser vistas e foram descobrir o que havia acontecido, de acordo com um relatório de investigação da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional de Minnesota (OSHA).

Anderson foi encontrado com seu bocal regulador para fora, deitado sem resposta no leito do lago. Ele foi trazido com o que parecia ser hipotermia grave e ressuscitado, mas morreu no hospital três dias depois.

Transpirou que Anderson nunca havia mergulhado com equipamento de mergulho antes. De acordo com a OSHA, ele havia recebido apenas 10-15 minutos de treinamento de outro funcionário, que não tinha certificação de mergulho.

A investigação da OSHA concluiu que os funcionários da Your Lake não tinham a experiência ou treinamento apropriados para executar seu trabalho com segurança e não tinham sido treinados em procedimentos de resposta a emergências, como RCP ou outros primeiros socorros. A empresa não tinha um manual de práticas seguras e nenhum supervisor de operações de mergulho estava presente quando o incidente ocorreu.

Seu lago foi agora citado pela OSHA por cinco violações "intencionais" dos padrões de segurança de mergulho comercial, uma categoria reservada para casos em que uma empresa supostamente está ciente de que condições perigosas prevalecem, mas não faz esforços razoáveis ​​para eliminá-las.

Joe Anderson

Três das violações foram cada uma para o valor máximo de $161,323, as outras duas para $123,200 cada. A empresa está contestando as citações.

O gabinete do xerife do Condado de Dakota ainda está realizando uma investigação criminal junto com o gabinete do promotor público do condado.

De acordo com Tribuna Estrela de Minnesota, Anderson foi o segundo trabalhador de Minnesota em dois anos a morrer enquanto mergulhava para remover ervas daninhas subaquáticas. Um funcionário de uma empresa chamada Dive Guys of Wayzata se afogou em junho de 2022 enquanto trabalhava no Lago Minnetonka e a empresa recebeu cinco citações, duas delas por violações intencionais, embora a multa geral de US$ 180,850 tenha sido reduzida em apelação.

