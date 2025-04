Liveaboard no Mar Vermelho é abandonado após atingir recife

Liveaboard de mergulho no Mar Vermelho Firebird, operado pela Into The Blue, com sede em Hurghada, teve que ser evacuado após atingir um recife ao norte de Sharm el-Sheikh, embora não se acredite que tenha afundado até o momento. O barco seguia para o norte, subindo o Golfo de Aqaba, em direção a Dahab.

A colisão, relatada pela Câmara de Mergulho e Esportes Aquáticos do Egito (CDWS) por ter causado "danos significativos" à embarcação, ocorrido por volta da 1h da manhã de 20 de abril. Todos os sete hóspedes e os sete tripulantes estavam seguros e bem.

O CDWS recebeu um chamado de socorro por volta da 1.30hXNUMX, momento em que o barco já havia sido evacuado, de acordo com o Into The Blue. A câmara notificou os serviços de emergência navais e terrestres regionais para comparecerem ao local.

“Graças à resposta rápida e profissional da nossa equipe e do guia de mergulho, todos os hóspedes foram evacuados em segurança em 16 minutos, juntamente com seus passaportes e pertences essenciais”, relatou o Into The Blue. “Os hóspedes foram imediatamente transferidos para terra e acompanhados pelo seu guia.”

“Após a evacuação bem-sucedida dos hóspedes, nossos tripulantes também foram evacuados com segurança, após garantirem itens pessoais e equipamentos adicionais.”

Os serviços de emergência chegaram entre 2.30h3 e XNUMXh para dar suporte à operação e “garantir uma transferência tranquila de todos para um hotel próximo para descanso e segurança”.

Capacidade para 16

“Construído por mergulhadores para mergulhadores” em 2003 e reformado em 2019, o 32m Firebird tinha capacidade para até 16 hóspedes em oito cabines. Transportava dois Zodiacs e dois botes salva-vidas com capacidade para 25 pessoas.

Into The Blue, renomeado apenas em fevereiro de Deep Blue Cruises, também opera Firebirdnavio irmão de Thunderbird e os 50m katana.

Firebird Os hóspedes estavam sendo transferidos para acomodações em hotéis em Hurghada para aguardar a partida para seus países de origem. De acordo com o CDWS, quatro dos hóspedes eram alemães, um suíço e os outros dois mergulhadores eram egípcios.

A Into The Blue declarou que estava trabalhando com as autoridades para salvar o que ainda pudesse ser recuperado Firebird. “Agradecemos às autoridades e à nossa equipe dedicada pelo tratamento excepcional da situação e continuamos comprometidos com a segurança e o bem-estar de todos aqueles que navegam conosco”, disse.

O incidente é o mais recente de uma série de desastres com barcos de mergulho no Mar Vermelho que levaram a apelos para a região reguladores para reforçar a aplicação das medidas de segurança para barcos turísticos – incluindo as do próprio Reino Unido Agência de Investigação de Acidentes Marítimos. Ela emitiu seu próprio boletim de segurança para turistas do Reino Unido que utilizam embarcações do Mar Vermelho.

O CDWS afirma que a causa do Firebird O incidente está agora sob investigação do Ministério do Turismo e outras autoridades, embora as descobertas e conclusões das muitas investigações anunciadas na área do Mar Vermelho raramente sejam tornadas públicas.

Também na Divernet: 'Seja cauteloso ao selecionar barcos de mergulho no Mar Vermelho' alerta MAIB, Imperador Sete Mares devastado pelo fogo, Barco turístico vira no Golfo de Suez, Esforços para coagir História do Mar mergulhadores sobreviventes relatados pela BBC, 8 ainda estão desaparecidos após 'enorme onda' afundar barco no Mar Vermelho